Los cinco municipios que no irán al pabellón de Canarias defienden su estrategia

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias ha asegurado hoy que defiende la unidad pero no la uniformidad en la asistencia a la Feria de Turismo de Madrid (Fitur), en la que estos ayuntamientos dispondrán de un pabellón de cien metros cuadrados, diferenciado del que tendrá la Comunidad Autónoma.

Esta asociación la integran los ayuntamientos tinerfeños de Adeje, Arona y Guía de Isora, y los grancanarios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, que hoy han ofrecido una rueda de prensa en Adeje para hablar de las líneas de trabajo que desarrollarán en el expositor con el que contarán en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

En el encuentro han participado los alcaldes de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; Arona, José Julián Mena; Guía de Isora, Pedro Martín; y los concejales de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez; y Mogán, Mencey Navarro.

José Miguel Rodríguez Fraga indica en un comunicado que no quieren ni pretenden romper la unidad, algo que no es lo mismo que uniformidad, y ha añadido que como destinos turísticos tienen identidad propia.

Según se señala en el comunicado, los representantes de la asociación de municipios turísticos han señalado que llevan varios meses trabajando para tener un espacio de trabajo acorde con la labor que realizan en el sector más importante de la economía canaria.

Un espacio que calificaron de moderno, que tendrá incorporadas últimas tecnologías como pantallas táctiles de exposición, vídeo-presentaciones, zonas de reunión para cada municipio, un espacio reservado para presentaciones ante medios de comunicación y agentes del sector, así como espacio de almacenamiento y de trabajo interno de los técnicos de cada Ayuntamiento.

Como presidente de la asociación Rodríguez Fraga incidió en que se buscaba contar con una herramienta suficientemente holgada y cómoda para desarrollar toda la actividad que "tenemos en una de las ferias turísticas más importantes del mundo".

En 2017 en el pabellón de Tenerife Sur que compartieron Adeje y Arona se contabilizaron casi 40.000 contactos indirectos y 10.000 visitas, con casi 150 acciones concretas de citas con profesionales.

Esas cifras dan una idea del volumen de trabajo que se puede generar este año en un pabellón compartido por cinco municipios, en el que se confía superar esos números de manera clara, añaden los alcaldes.

Opinan que cifras como esa muestran las posibilidades que ofrece Fitur y su pabellón para "mejorar la competitividad, aspecto que es clave en el desarrollo de todas las estrategias turísticas que tenemos en Canarias, donde ya no solo debemos fijarnos en la cantidad, sino también en la calidad".

Los alcaldes y concejales presentes en la conferencia informativa explicaron que la asociación tendrá tres actos propios en Fitur, una presentación general de la estrategia, una asamblea ordinaria y una reunión con representantes de otros municipios de Canarias que se quieren unir.

Además, cada uno de los cinco municipios desarrollará diversas acciones, tanto reuniones con profesionales del sector, como presentaciones a medios de comunicación y agentes concretos de la industria.

El concejal de Mogán añadió que si se ha abierto el debate y se ha creado tanta expectación es porque "tenemos un peso importante y algo que decir en el turismo, es una forma de medir el potencial de los cinco municipios que estamos aquí representados".

Los alcaldes y concejales quieren dejar claro que no buscan ningún tipo de enfrentamiento ni pelea con los organismos que tutelan el turismo insular y regional.

"Dos no se enfrentan si uno no quiere", afirmó Rodríguez Fraga, y "aquí no hay colores políticos", añadió el concejal de San Bartolomé.

"Lo que ocurre", según el presidente de la asociación, "es que hasta ahora nos han tenido como convidados de piedra, sin poder aportar nada y sin tener en cuenta nuestras experiencias y opiniones y eso no es bueno para nadie".

Durante el acto se explicó que estos cinco municipios representan el 6% de la actividad turística de España, sumando 57 millones de pernoctaciones al año, el 53% del gasto turístico en Canarias y 6,8 millones de turistas alojados.

Además, entre los cinco y las empresas que operan en sus destinos facturan el 68% del IGIC que se ingresó en el sector y ofrecen 210 mil plazas alojativas, el 52% del archipiélago.