N1PT saca brillo a su catálogo musical

H ace una semana abría la cabalgata de Reyes de la capital tinerfeña con la alegría y efervescencia que caracteriza los directos de Ni 1 Pelo de Tonto. La fórmula que lidera David Amador sigue sumando aliados. N1PT volverá mañana a la agenda del Búho Club. "Vamos a tocar en el escenario más alto de La Laguna", bromea el cantante de un grupo que en la actualidad está compuesto por él, Fonsi Rodríguez (bajo), Iván Pérez (guitarra) Néstor Cabello (batería) y Fiona Whitecross (coros). Este quinteto evoluciona en ocasiones a sexteto con la presencia del saxofonista Juan Carlos León "Mosco".

"El Búho me trae buenos recuerdos. Sobre todo, porque una parte de lo que hemos conseguido se fraguó a partir de la oportunidad que nos dieron en ese local", rescata Amador de sus primeras experiencias en compañía de su hermano. "Estamos muy agradecidos a todas las personas que han ayudado a que N1PT se convierta en una referencia de diversión con tantos seguidores", precisa Amador.

Temas de "fabricación" propia y versiones es lo que oferta en sus actuaciones un conjunto que no suele dejar indiferente a nadie. "El público sabe que cuando acude a uno de nuestros conciertos todo puede empezar con el Wathever you want de Status Quo y terminar con el Como yo te amo de Raphael... En medio se pueden colar temas nuestros o de Camilo Sesto", resume.

La capacidad para ir renovando sus directos es otra, a juicio de David Amador, de las cuestiones que mejor valoran los seguidores de un proyecto musical que tiene en mente dar un paso adelante en 2018: "Para este año vienen cosas bonitas, pero no las cuento para que no se queden en el camino... Ya estamos trabajando en la preproducción de un trabajo discográfico cuya fase definitiva queremos desarrollar en la Península", avanza con cautela el vocalista de N1PT. Hasta que llegue ese momento, la realidad de esta propuesta dominada por el rock está atada a un día a día que siempre genera alguna que otra sorpresa. "Lo que pasó durante las dos horas que duró la cabalgata del 5 de enero fue algo increíble... Ver la alegría en tantas caras no es algo que se pueda explicar fácilmente. No creo que eso sea fruto de un secreto, simplemente, disfrutamos cada momento como si fuera el último; nos cuesta decir no a una propuesta", declara Amador para resolver el enigma de la omnipresencia de N1PT en una comitiva real, en la línea de meta de la Tenerife Bluetrail o en una cita carnavalera. "Somos conscientes de la cantidad de cosas que estamos realizando, pero nos mueve la música y esperamos no aburrir a nadie. Al final, esa posibilidad es la que nos obliga a renovar nuestro espectáculo cada cierto tiempo. En cualquier caso, los conciertos tienen un principio y un final y todos son distintos".

Respecto a la energía positiva que suele fluir en sus directos, muchas veces con tintes solidarios, Amador reivindica el papel de la música como elemento de cohesión entre la realidad y los problemas individualizados de las personas que acuden a escucharlos a salas como el Búho Club de La Laguna. "Mucho no podemos hacer, pero a través de la música sí que hemos aportado nuestro granito de arena para campañas en las que se buscaban recursos económicos para financiar equipamientos médicos y en citas organizadas para recoger alimentos o juguetes", concreta respecto a las interioridades de una banda que confía en seguir creciendo en 2018. "Mañana, más alto -tocan en la tarima o altillo del Búho Club- no podemos estar", bromea.

Concierto: 13 de enero.

Lugar: Búho Club de La Laguna.

Hora: 23:00.