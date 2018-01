Brutalizzed Kids pasea por Los Gladiolos

E n mayo de 2015 fueron reconocidos a nivel nacional por ser los autores del mejor disco de metal ("El diablo es devil") en los Premios de la Música Independiente, acumulan 15 años en la escena musical canaria y ayer presentaron el cuarto videosingle de "Pálidos como la sal", álbum que estrenaron en octubre de 2017 y del que ya han grabado otros tres videoclips: "A mi lado", "Por dentro" y "Maximabato" se convirtieron en sus elecciones antes de movilizar al barrio santacrucero de Los Gladiolos con "Pálidos como la sal".

Más de ochenta vecinos de Los Gladiolos acompañan a Albert (cantante), Efrén (bajo y coros), Fafe (guitarra y coros), Skynet Doctor (sinthes y coros) y JO-C (batería y coros) en un audiovisual que visibiliza un lugar que siempre ha estado vinculado con Brutalizzed Kids. "Pistol -miembro fundador de formaciones como Familia Real, Ataúd Vacante y Brutalizzed Kids- es de la zona y llevamos años moviéndonos por allí. Hemos querido tener un pequeño gesto con gente que habitualmente está muy cerca de nosotros, desde un niño de 19 meses a un hombre de 69 años", explica Fafe.

Los integrantes de Brutalizzed Kids son consciente del espacio que ocupan, pero igualmente saben que "la música de hoy entra por los ojos", sostiene Fafe antes de hablar de otras interioridades de una banda cuya discografía está compuesta por los títulos "Hoy de Noche Sale el Sol" (2006), "Soy Muñeco" (2009), "El diablo es devil" (2014) y "Diablo & Remixx'ZZ" (2015), que aunque es un recopilatorio, podría considerarse la cuarta etapa discográfica que se cierra con "Pálidos como la sal" (2017).

Rock de texturas gruesas. Ese es el rol que ha seguido Brutalizzed Kids desde sus orígenes. "Sabemos dónde estamos y a lo que nos enfrentamos... Siempre tuvimos claro que todo lo que no sea latino está destinado no es una opción preferente en Canarias, es decir, que no se suelen promocionar propuestas como la nuestra. Sinceramente, creo que ya se están pasando de la raya con concursos como La Voz,Operación Triunfo o Tu cara me suena en los que no se premia la creatividad u originalidad: la gente que acude a esos concursos quiere ser artista en dos días", critica Fafe.

Al guitarrista de Brutalizzed Kids le gustaría poder vivir de esto, pero tiene claro que "estamos haciendo lo que más nos gusta, o lo que nos dejan hacer... Dicen que aquí no gusta el rock duro, pero a Aerosmith fueron 20.000 personas, ¿no? Cuando viene Bisbal lo llevan a la "hamburguesa" y en el mejor de los casos meten a cinco mil, algo parecido ocurre con Luis Fonsi o si contratan a Rubén Blades el sonido es lamentable", rescata sobre la actualidad local.

Grabado con el sello Los 80 Pasan Factura, "Pálidos como la sal" contiene nueve temas que se grabaron en los Estudios Guamasa bajo la supervisión de Ayoze Hernández. Edui Bercedo, además, colabora en el tema "Otra vez". "Siempre solemos hacer cuatro o cinco videosingles de cada disco", precisa Fafe en un punto de la conversación en la que se filtran los planes que tiene Brutalizzed Kids para el próximo mes de marzo. "Ya tenemos cerrados unos conciertos en Madrid y el País Vasco. Los tres mil kilómetros que nos separan de la Península son un hándicap, pero contamos con ello. Cada vez que salimos fuera nos damos cuenta de que esto no es tan fácil como coger un coche en Cádiz y aparecer en Alemania, pero es lo que hay. Nos prestan equipos, nos ayudan con la gasolina y sobrevivimos de la mejor manera", señala.