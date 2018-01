Mira Sorvino promete a Dylan Farrow que no volverá a trabajar con Woody Allen

Mira Sorvino, la actriz que dio vida a Linda Ash en "Poderosa Afrodita" (1995), ha escrito una carta abierta a Dylan Farrow, hija de Woody Allen, en la que le pide perdón por haber trabajado con el cineasta neoyorquino. Así, Sorvino se suma a la lista de actores arrepentidos por rodar a las órdenes con Allen, como es el caso de Greta Gerwing o David Krumholtz.

La actriz, que ganó un Oscar por su papel como prostituta en la película de Allen, ha hecho pública la carta a través de The Huffington Post. En ella, Sorvino confiesa que se siente "muy triste" por aceptar ese papel y pide perdón a Farrow por haber trabajado con él.

"No me puedo imaginar cómo te has sentido todos estos años viendo cómo todos, incluyéndome a mí y a incontables personalidades de Hollywood, alababan una y otra vez a quien habías acusado por haberte hecho tanto daño cuando eras una niña", escribió la actriz en la carta en la que continúa diciendo: "Has dicho la verdad todo este tiempo y se me rompe el corazón por no haberte creído... Lo siento mucho".

Además, la actriz asegura que Allen nunca se propasó con ella, pero eso "no es una excusa para dejar pasar toda esta situación por alto y este tipo de abusos no pueden continuar". "Nunca volveré a trabajar con él", añadió.

En respuesta a esta carta, Farrow ha reaccionado a través de Twitter, donde ha publicado: "Estoy abrumada y no tengo palabras suficientes para expresarte mi agradecimiento". https://twitter.com/realdylanfarrow/status/951473568889606145

Así, Sorvino se suma a Gerwing, Krumholtz, y muchos más actores de Hollywood que están apoyando todos los movimientos que protestan por el acoso sexual en la industria del cine, como Time's Up o Mee Too.