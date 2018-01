La humanidad de Freddy "El Bombazo"

H umor, amistad, solidaridad y afán de superación son algunos de los valores que encierra la película "El Bombazo", del cineasta tinerfeño Raúl Jiménez González, que se proyectará mañana, a las 20:30 horas, en el centro cultural La Pirámide de El Sauzal.

Esta producción de cine independiente, cuyo director promociona para su proyección a los ayuntamientos de la isla, aunque se estrenó hace meses, está inspirada en un personaje real. "Se trata de un personaje real apodado Freddy El Bombazo, al que hace quince años le vinieron los de Crónicas Marcianas para hacer un programa con él, pero se negó. Es muy conocido por un vídeo musical que grabaron en Las Teresitas y lo emitieron en las televisiones locales".

Tras aquel primer contacto visual con el protagonista de "El Bombazo", que se rodó a trozos durante dos años, Raúl Jiménez lo conoció personalmente en un curso que impartió en Taco. "Cuando lo vi me sorprendió. Lo fui conociendo y Freddy me pareció una persona que tenía un montón de valores positivos, la amistad, la generosidad... Desde entonces me atrajo la idea de hacer una película con un antihéroe y me decidí a hacerla sobre Freddy El Bombazo".

Una vez tomada la decisión, ensayó varias escenas con Freddy Álvarez, pero no tenía cualidades interpretativas, motivo por el que su papel lo asumió el actor sauzalero Roberto Goya, aunque el verdadero Freddy también aparece en algunas secuencias del filme, que dura unos noventa minutos.

Entre el resto de personajes centrales se encuentra el actor catalán Toni Masip, que ha trabajado como artista en cafés teatro de Tenerife. Él hace el papel de Sandalio, que llega a la isla en busca de trabajo huyendo del independentismo catalán. También intervienen la actriz icodense Elvira Tricas (Úrsula), que personifica a una señora que alquila habitaciones a los viajeros; Manolo Guerra, que personifica a "El Gomero"; y Antonio Cifo, a un presentador de televisión.

El rodaje de "El Bombazo", con banda sonora de OnoFreeFadar, se desarrolla en interiores y exteriores de Santa Cruz (Las Teresitas, Palacio de Justicia y TEA), La Laguna (Casco histórico, Las Mercedes, Bajamar, Punta del Hidalgo, La Verdellada, Cuartel de Ingenieros de La Cuesta, la Oficina de la Policía Local de Taco, el Centro Las Madres de Padre Anchieta y las iglesias de Guamasa y Tejina, entre otros escenarios) y en Tacoronte (El Pris y Mesa del Mar).

La trama de la cinta, una comedia de corte social que aborda el mundo de la discapacidad con dos historias paralelas, sitúa a Freddy como un hombre de mediana edad que sobrevive gracias a la casa que heredó de sus padres. Su objetivo es acabar sus estudios de automoción. Trabaja como asistente social para un señor en silla de ruedas apodado "El Gomero" y convive con un desempleado llamado Sandalio a quien le alquila una habitación. Ambos comparten horas en el sillón viendo la televisión. Un día Freddy conoce a alguien que le complicará la vida implicándolo en un asunto turbio. Mientras tanto, Sandalio consigue trabajo y éxito en una empresa local de telecomunicaciones llamada Periquito Phone.

Raúl Jiménez González

realizador y director de "El bombazo"