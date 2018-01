"La primera vuelta es insuficiente para conseguir lo que deseamos"

La incertidumbre a la hora de saber si puede contar o no con sus futbolistas tocados existe en un José Luis Martí que se lleva para resolver estas dudas a veinte futbolistas a Zaragoza. Entre ellos, cuatro canteranos. Los ve "preparados para competir si los necesitamos", aunque confía en poder contar con Camille, Villar y Malbasic contra uno de los rivales que más le ha gustado hasta ahora.

Está siendo una semana problemática por las bajas.

Sí, entre las sanciones y los tocados o que han recibido golpes y demás, pues tenemos que viajar con 20 futbolistas. Samuel (Camille), con un golpe en las costillas, y Filip (Malbasic), que recibió un golpe en un encontronazo, no se han sentido bien del todo. Juan Villar también tiene alguna pequeña molestia y algún otro está igual. Parece que van a poder competir y esperamos recuperarlos a todos. Pero a día de hoy no sabemos si estarán disponibles. La idea es que los que estén lo hagan en condiciones de competir.

De ahí que haya sumado a tres canteranos a la expedición como Nahuel, Samuel y Borja.

Sí. Los conocemos bien y ellos están viendo nuestro funcionamiento y asumiéndolo. Creo que están preparados para competir si los necesitamos.

¿Tienen posibilidad real de participar en el partido?

Por supuesto. Creo que en la convocatoria habrá uno como mínimo y es probable que hasta dos.

¿Qué valoración hace de la temporada que está haciendo el filial en Tercera División?

Pues muy buena. Es importante que hagan las cosas bien y estén preparados para cuando el primer equipo los necesite, que es lo que ellos verdaderamente quieren conseguir.

¿Fastidia tener que recomponer tanto el equipo después de haber ganado el domingo?

Es lo que hay. Las excusas no existen. Tenemos una plantilla amplia y un equipo filial. Me gustaría tenerlos a todos, pero no puedo perder el tiempo en lamentarme o poner excusas.

Pero sí hace daño la incertidumbre, ¿verdad?

Sí. Para preparar el partido y elegir el once y la lista, en cuanto a poner jugadores de un perfil o de otro. Pero lo resolveremos en el último entrenamiento (hoy).

¿Ha decidido ya si va a jugar Alberto en el centro de la defensa o va a volver Jorge?

Siempre decido tras el último entrenamiento, pero los dos tienen opciones.

¿Se plantea como objetivo recuperar la mejor versión de Jorge o es él quien tiene que demostrar que debe jugar?

Es él quien tiene que demostrar en cada entrenamiento, como hace con toda la ilusión del mundo, que tiene hueco. Como entrenador hay que corregir, pero también fortalecer diciéndole las cosas que hace bien. Es un jugador muy valioso y seguro que va a tener su oportunidad y la puede aprovechar porque el fútbol lo lleva dentro.

¿Qué diferencia hay entre el Jorge de este año y el del anterior?

El nivel del grupo nos afecta a todos. La competencia es la competencia y el míster, que es el que decide, ve a un jugador en mejor estado de forma y elige.

Zaragoza, una plaza complicada.

Es un sitio de mucha exigencia, que se parece a este. Lo he visto mucho este año porque juega contra los rivales que tendremos dos semanas después y es de los que más me ha gustado en Segunda. Analizando su juego, tienen menos puntos de los que se merecen. Las lesiones y la mala suerte le han hecho daño.

Es un equipo al que le cuesta ganar en casa. Al Tenerife, fuera.

Será un partido muy competitivo. Ellos tratan de tener mucho el balón, pero también arriesgan y se les puede crear ocasiones en las transiciones. Tenemos que ser capaces de aprovechar eso. Hay similitudes con nosotros, por jugadores y funcionamiento. Pero también hay diferencias.

¿Se plantea ceder la iniciativa al Zaragoza?

Debemos estar juntos, tener posesiones largas y cuando no la tengamos, ser capaces de generar pérdidas y dominar el centro del campo.

¿Trastoca tanta baja en defensa para conseguir dejar la portería a cero?

El trabajo defensivo no es solo de la línea defensiva. Debemos tener la pelota lejos de nuestra portería, recuperarla también lejos y organizar la presión para que llegue en las peores condiciones posibles a nuestra área.

¿Qué balance hace de la primera vuelta?

No podemos estar contentos porque no es suficiente para conseguir lo que todo el mundo desea y tenemos que sacar mejor puntuación en la segunda vuelta.

¿Ganar dos partidos seguidos fuera de casa es un reto?

Evidentemente es un reto. Pero en realidad vamos a sumar tres puntos, sean seguidos o no. Eso es lo que vamos a ir a buscar.

¿Debe ayudar al equipo el hecho de haber remontado en Albacete tan al final?

Siempre transmito la idea de que hasta que el árbitro no pite hay que seguir trabajando. De hecho, recibimos una ocasión casi al final cuando ya ganábamos 1-2. Esas cosas hay que mejorarlas.

¿Ha notado cambios en el estado de ánimo y en el trabajo del equipo tras la victoria?

He notado el mismo ánimo de siempre y las mismas ganas de volver a ganar fuera, de estar preparados para interpretar bien los conceptos necesarios ante el Zaragoza y recordar los aspectos que debemos mejorar.

¿Cómo está el grupo? ¿Hay unidad?

Siempre trabajamos la unidad, que los jugadores estén vivos y con ilusión. Lo hacemos día a día, pero tenemos un grupo extraordinario y eso facilita la labor.