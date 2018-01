La cantera completa la convocatoria

Hasta el último momento no sabrá José Luis Martí si puede contar con Samuel Camille, Juan Villar y Filip Malbasic. Hoy, tras la sesión preparatoria que llevará a cabo en tierras peninsulares, pretende el técnico del CD Tenerife perfilar su once. Pero las molestias que arrastran los tres futbolistas le han obligado a incrementar la nómina de expedicionarios de 18 a 20 componentes. Por si fuera poco, las ausencias ya conocidas de Raúl Cámara, Carlos Ruiz, Víctor Casadesús (sancionados) y Samuele Longo (lesionado) no dejaban otro camino que mirar hacia la cantera.

El golpe en la zona costal que sufrió Camille no termina de remitir. Ayer se sometió a algunas pruebas, pero Martí le incluyó entre los citados. Teóricamente debería recuperarse a tiempo, pero por si acaso viajan Iñaki y Nahuel. Este último ya jugó contra el Rayo Vallecano y el Espanyol en la Copa del Rey. En el club se tiene mucha esperanza en el jugador del Tenerife B. Se considera que ha dado un paso adelante esta campaña y que está preparado para dar el salto.

Pero además hay otras dos novedades de consideración: Samuel Albelo y Borja Llarena. Los dos han venido ejercitándose con los profesionales esta semana y podrían completar la lista de 18 si hay contratiempos. El primero es mediocentro o central, una polivalencia que le ha permitido adelantar a otros canteranos como Bolaños. Las molestias de Aveldaño aconsejaron su inclusión, aunque el argentino estará disponible en La Romareda.

Borja puede desempeñar cualquier función en el ataque y es el que más posibilidades tiene de entrar ante las numerosas ausencias ofensivas y los problemas físicos de Villar y Malbasic. El primero abandonó ayer la sesión antes de finalizar. El segundo, que recibió un golpe en un encontronazo con Alberto el día anterior, sigue con dolor. Aún así, se entrenó.

Nahuel

lateral izquierdo del tenerife b

Lateral profundo y que ha mejorado defensivamente. Ya sabe lo que es la dinámica del primer equipo, con el que debutó precisamente en Zaragoza en la última jornada del pasado Campeonato. Esta temporada jugó dos partidos en Copa.

Samuel Albelo

centrocampista del tenerife b

El centrocampista de corte defensivo natural de Santa Úrsula tiene muy buen manejo de balón y buen desplazamiento. Inicia correctamente, con destacada visión de juego y puede desempeñar la labor de central.

Borja Llarena

delantero del juvenil a

Delantero, pero bastante polivalente. Puede jugar en cualquiera de las dos bandas o como mediapunta. Es juvenil, pero ha jugado también con el Tenerife B. Vertical, muy rápido y capaz de destacar en la Liga Canaria anotando 18 goles.