El Pleno obliga a continuar las negociaciones con la Policía Local

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó en la tarde de ayer continuar las negociaciones con la Policía Local, en la que tres de sus sindicatos han anunciado en las últimas fechas medidas de presión para obtener mejoras económicas y de derechos. Tras pactar varios puntos hace unos días, la persistencia de la Asociación Sindical Independiente de Policías de las Administraciones Locales de Canarias (Asipal), Comisiones Obreras (CCOO) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) con esas acciones de protesta llevó a que el alcalde, José Alberto Díaz, suspendiese las conversaciones.

"En la Mesa Sectorial de Negociación de la Policía Local se continuarán las negociaciones encaminadas a estudiar y acordar las propuestas presentadas de forma inmediata". Ese es el acuerdo final que obliga a retomar el diálogo, surgido de una enmienda presentada por el Partido Popular (PP) al texto inicial -una moción de urgencia registrada desde la oposición-. También hubo una propuesta de modificación de Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE), que acabó siendo retirada.

Aunque todas las formaciones parecían estar de acuerdo en negociar, la dicotomía de si el cambio de los conservadores debía ser de sustitución o de adición al documento primigenio dividió a los partidos: 13 a 13 (y voto de calidad del alcalde). Finalmente terminó prosperando la primera de esas tipologías.

No fue el anterior, sin embargo, el principal motivo de diferencias durante el punto. Estas derivaron más del choque de posturas entre los sindicatos y el ayuntamiento. César Sierra intervino en representación de Asipal, CCOO y CSIF -tres de las siete centrales sindicales con presencia en el cuerpo-, y lamentó el presente de la Policía Local. Entre otras quejas, afirmó que en 22 años solo se han celebrado tres concursos de oposición, que los destacamentos "se caen a pedazos", que carecen de "ordenadores en condiciones", que a veces hay unas pocas patrullas para todo el municipio... Criticó también los uniformes, que no existen chalecos antibalas femeninos, los vehículos... "Les instamos a sentarse y a negociar sin imposiciones, en un clima sereno y en calma", dijo.

Sus palabras recibieron el apoyo de la oposición y la réplica del concejal de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez. El político nacionalista defendió que ha habido "vocación negociadora" por parte del consistorio y que las próximas elecciones sindicales están influyendo de manera negativa en el proceso. Además, respondió a aspectos concretos: aseguró que no es cierto que en 22 años haya habido solo tres oposiciones, señaló que desde la corporación "jamás" se ha negado la necesidad de contar con más efectivos, puso de relieve que desde hace un año y medio hay obras en las dependencias, y recordó el Plan Renove de vehículos, entre otros planteamientos.

Antes de que tomase la palabra Domínguez, la intervención de Sierra había dado paso a que los policías mostrasen unas camisetas reivindicativas. Pero el momento más tenso llegó con la votación y las críticas de un sector del público al edil Zebenzuí González.

El concejal Zebenzuí González volvió a convertirse este jueves en el protagonista del pleno del Ayuntamiento de La Laguna. Expulsado del Partido Socialista (PSOE) tras sus polémicos wasaps y acusado por formaciones de la oposición de estar alineado con el pacto local, el edil había reaparecido en la última sesión del pasado año después de una prolongada ausencia. Ayer también se sumó al pleno, y nuevamente volvieron a producirse actos de repulsa.

Primero, la oposición al completo (USP, PP, XTF-NC, Cs y los no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez) anunció que abandonaban el salón de plenos durante un minuto en señal de disconformidad con la presencia de González. Empezaron entonces los gritos por parte de varias personas del público. "¡Fuera el machismo de las instituciones!", "¡Zebenzuí, dimisión!", corearon. Cuando realmente se caldeó el ambiente fue en la votación de la moción de urgencia sobre las reivindicaciones de la Policía Local. González levantó la mano y el grupo de personas críticas con su comportamiento comenzó a ir cada vez a más. Se votó el punto como se pudo y se pasó a un receso que se extendió por espacio de más de media hora, y en el que el alcalde, José Alberto Díaz, trató de apaciguar los ánimos de los que gritaban en contra del concejal tejinero.

Cambio del PGO para el gas, la próxima semana

La propuesta de la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Candelaria Díaz, sobre el proyecto de modificación del Plan General de Ordenación (PGO) para la limitación de los usos de estaciones de gas natural en el municipio acabó quedando sobre la mesa para un pleno extraordinario, que tendrá lugar la próxima semana. La iniciativa había sido presentada durante la mañana en rueda de prensa y remitida a la oposición a las 14:00 horas, lo que llevó a esos partidos a manifestar que no habían tenido tiempo suficiente para analizar el texto. Receso y sobre la mesa.

Sin acuerdo con las comisiones plenarias

No hubo acuerdo con las comisiones plenarias, cuya composición tiene que ser modificada tras el paso a la condición de no adscritos de los concejales expulsados del PSOE, esto es, Javier Abreu, Yeray Rodríguez y Zebenzuí González. El asunto quedó pendiente en una anterior sesión plenaria y ayer no consiguió el consenso que necesitaba (10 votos favorables del equipo de gobierno, 12 negativos de la oposición y tres abstenciones del PP). Ante la falta de acuerdo, el cambio de los miembros de las juntas de gobierno de los organismos autónomos de Música y Deportes no fue tratado.

Competencias en las vías de carácter insular

Después de que no lograse salir adelante en diciembre debido a las abstenciones, este jueves el Ayuntamiento de La Laguna sí consiguió la aprobación para que sea la Gerencia de Urbanismo, y no el Cabildo de Tenerife, quien emita los informes para licencias de obras y de apertura en vías de carácter insular, lo que agilizará los trámites.

Los camellos de los Reyes, sobre la mesa

Varios ediles de USP, PP, XTF-NC y Cs presentaron una moción de urgencia "para depurar las responsabilidades políticas ante la mala gestión de las fiestas populares". Esto venía motivado fundamentalmente por los problemas de la reciente Cabalgata de Reyes del casco. Al final, voluntad de mejora, y los camellos... sobre la mesa, después de que Mónica Martín (PSOE) plantease una enmienda "in voce" para acordar que estos no saliesen más. Fue el alcalde quien pidió dejar esa decisión aún pendiente.

Miguel Ángel Ramírez, persona "non grata"

El Pleno acordó este jueves declarar persona "non grata" al empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, así como manifestar la solidaridad con los empleados de sus empresas, afectados por impagos.