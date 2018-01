Revolución en las guaguas: 100% accesibles, con wifi y puerto USB

La Comisión de Transportes del Cabildo de La Palma analizó ayer una propuesta del gobierno insular (Partido Socialista-Coalición Canaria) para una reestructuración integral del servicio de transporte por carretera en la Isla, que incluye desde un nuevo acuerdo con la empresa concesionaria hasta la modificación de algunas rutas, la actualización de las tarifas que se mantienen desde hace cuatro años o la renovación de la flota.

Elías Castro, exdirector general de Transportes del Gobierno de Canarias y actualmente asesor de Presidencia en la Institución insular, explicó a esta redacción que se trata de un proyecto "muy ambicioso" aunque todavía "está sobre la mesa sin aprobar". Será analizado de nuevo por la comisión de Transportes "la próxima semana (el lunes)" y con posterioridad irá a pleno.

El proyecto parte de la renovación de la concesión que se firmó en 2008, definiendo una estructura de costes para el servicio al objeto de evitar que cada año "sea una sorpresa cuánto cuesta o cuánto no", como ocurre en la actualidad, incorporando las amortizaciones para la renovación de flota "que tendrá que hacer el operador y no el Cabildo", además del razonable beneficio industrial que debe tener la empresa.

Los costes serán cubiertos con ingresos y pagos entre los usuarios y la Institución insular. Se pagará al operador por kilómetro cubierto.

La renovación de la flota es uno de los aspectos fundamentales en este proyecto. Quizás el más importante para el usuario, sobre todo por motivos de seguridad y comodidad. Y es que "la flota de guaguas del transporte regular de viajeros en La Palma tiene una antigüedad media de 14 años, cuando la media aconsejable y la que prácticamente existe en las principales operadores de Canarias es de seis años", apuntó Castro.

La elevada edad de las guaguas en La Palma se traduce "en mayores costes ambientales, con mayor consumo de combustible que luego se quema peor, y mayores costes de mantenimiento, además de constituir también una fuente de no fiabilidad porque al ser más mayores tienen más problemas de mantenimiento", sentenció este experto en transportes, licenciado y doctor en Derecho y que fue director gerente de la Asociación Patronal de Jardineras Guaguas, posteriormente Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria.

En la propuesta que está sobre la mesa se plantea, "y acreditado que se puede hacer", que el operador (la cooperativa Transporte Insular de La Palma) incorpore este año un total de diez guaguas, otras tantas en 2019 y de 2020 a 2027, que es cuando finaliza la concesión, se produzca una renovación de tres vehículos anuales para dar un impulso clave a la flota.

Las nuevas guaguas tendrán la tecnología más moderna en materia de combustión, la que exige la UE denominada EURO6C; un consumo menor, todas serán 100% accesibles, en algunos de los recorridos serán de piso bajo continuo como las que circulan, por ejemplo, en los ámbitos urbanos de ciudades como Madrid o Barcelona, y dispondrán de elementos complementarios como puertos USB que permite cargar el móvil de manera gratuita, wifi gratuita en determinadas líneas a disposición de los usuarios, aire acondicionado...

Elías Castro hizo especial hincapié en que de lo que se trata "es de que el dinero que se invierta en el sistema de transporte permita que ir en guagua sea atractivo para el conjunto de los usuarios, y que no sea un elemento secundario que no lo tienes presente porque no es ni cómodo ni fiable". Apuntó además que los vehículos del servicio regular de viajeros "tendrán colores corporativos diferenciados" de aquellos que se destinan para otros menesteres (transporte escolar,. excursiones...), lo que en realidad ya se tenía que haber llevado a efecto para que las guaguas adquiridas con fondos públicos se destinen siempre al fin para el que fueron incorporadas.

Al ser cuestionado por las tarifas y la posibilidad real de que viajar en guagua en La Palma sea a partir de este año un poco más caro, Castro señaló que "lo podré decir cuando se apruebe, pero la tarifa evidentemente se debe actualizar porque estamos con la misma de 2014".