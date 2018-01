El PP señala que las escaleras a La Portada son un foco de infección

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de su concejal Iván Díaz, ha exigido la realización de trabajos de reparación, limpieza, desinfección y desratización en las escaleras de acceso a la zona de La Portada, así como velar por el mantenimiento y cuidado constante de este lugar.

Los populares afirman que en La Portada reside un importante número de vecinos, con la existencia de una emergente actividad comercial con talleres de automoción, víveres, decoración y hostelería, hallándose también el cementerio municipal e incluso la prisión de la Isla. Su principal vía de acceso es por la carretera del Galión, aunque gran parte de la población local utiliza estas escaleras.

En este sentido, el PP lamenta "el deplorable estado" en el que se encuentran tanto las escaleras como los jardines anexos, resumiéndose en "abandono y suciedad", por lo que reclama una "actuación inmediata en la zona, más allá de la reciente poda de palmeras".

Iván Díaz realiza una descripción de este acceso, haciendo especial hincapié en que las "baldosas, escalones y muros están rotos, se acumulan malas hierbas de grandes dimensiones, pinturas en sus paredes, jardines y plantas abandonados, con una necesidad urgente de mantenimiento, además de una gran cantidad de basura, foco de suciedad, infecciones, malos olores que atraen a ratas y ratones", lo que a su juicio demanda "una actuación urgente" por el ayuntamiento.

El PP trasladará a sesión plenaria su queja en forma de moción, y espera contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas "para llevar a cabo esta imperiosa intervención en la zona".

Díaz defiende que aunque esta actuación no sea de gran calado y no conlleve una gran inversión para las arcas municipales -en realidad la califica de "pequeño gesto"-, sí ayuda a que Santa Cruz de La Palma "sea una ciudad bonita y limpia, para el bien no solo de sus habitantes sino para todas aquellas personas que la visitan y que puedan llevarse su imagen como un grato recuerdo".