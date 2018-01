"No intenté estafar con la imagen; fue una mala interpretación mía"

José Jiménez, ganador del Concurso Internacional de Astrofotografía organizado por el Cabildo con una imagen que incumple las bases del certamen al no ser inédita, ha enviado una carta al consejero insular de Cultura, Primitivo Jerónimo, en la que afirma que no intentó estafar ni engañar a la organización sino que todo se debió a una mala interpretación por su parte de una de las cláusulas del premio.

Jiménez apunta que si bien es cierto que en las bases se especifica que las imágenes deberán ser originales e inéditas, no habiéndose dado a conocer a través de ningún medio, "entendí que se refería a que no hubiera sido premiada en ningún otro concurso ni hubiera recibido mención alguna, y esta mala interpretación mía posiblemente se deba a que no soy ningún experto en concursos".

Admite que "es cierto que mi trabajo fue publicado por la Revista Astronomía Magazine en su pagina web de Facebook, pero no en su edición impresa como se está comentando. Esa simple publicación en Facebook ni es un premio ni una mención, ni tiene reconocimiento ni cesión de derecho alguno", lo que, por otro lado, nadie discute.

La imagen "también fue vista por Jerry Bonnell y Robert Nemiroff, administradores de la pagina de la NASA Astronomy Picture of de Day, pero ni fue publicada como APOD ni obtuvo ningún tipo de reconocimiento ni premio ni mención alguna", apunta.

Por último, Jiménez aclara que "bajo ningún concepto he intentado engañar a la organización del concurso, y si la fotografía debe ser descalificada por incumplimiento de las bases, yo soy el primero en defenderlo".