"Viviré el Carnaval a lo grande: voy a ver, presentar y disfrutar"

La presentadora, humorista y periodista Berta Collado es el único profesional llegado de la Península que presentará la gala de la reina del Carnaval 2018 junto a Eloísa González y Laura Afonso, a quienes conocerá hoy en el acto inaugural de esta noche. Atenta, accede a una entrevista telefónica en la que admite que siempre ha intentado "seguir el espectáculo del Carnaval de Tenerife", al que define como "un evento mundialmente conocido". De la fiesta, destaca la vivencia y se muestra muy entusiasmada: "Voy a lo grande, porque lo voy a ver, presentar y vivir".

No solo se trasladará para la elección de la reina del miércoles 7 de febrero, sino que aprovechará para disfrutar de la fiesta, "ver lo posible". Desde la Península asegura que el Carnaval de Tenerife transmite "espectáculo, color, sonido, una alegría bestial". Pero va más allá y sorprende a su interlocutor cuando asegura que la gente se vuelca y desvela: "Me encanta la Isla, solo en el último año y medio he estado ahí tres o cuatro veces. La gente es muy acogedora". Y si tuviera que destacar un lugar... ¡La playa del Bollullo".

Berta Collado admite su inquietud por comenzar los preparativos: "Me admiran esas chicas que pasan muchos meses del año preparándose para lucir unas fantasías espectaculares esa noche; una maravilla su pureza, la alegría... todo Tenerife se vuelca. Es un acontecimiento", reitera.

Los primeros contactos para contar con esta comunicadora se establecieron a comienzo de diciembre a través de Roberto González, compañero de Televisión Española en Canarias. "Me animó y me dijo que si tenía algún día libre aprovechara para conocer de cerca el Carnaval, y en eso están trabajando para pasar unos días". "Roberto me contó maravillas", incide, para advertir que entre el especial de Navidad que grabó en noviembre y la agenda propia de estos días apenas ha tenido tiempo para comentar la noticia con sus amigos. "Algún realizador de Tenerife sí se enteró en el periódico y me mandó un wasap muy cariñoso, diciéndome que voy al mejor sitio del mundo".

El pasado miércoles, cuando se mantuvo esta conversación, Berta Collado ultimaba los preparativos para llegar a Tenerife. Hoy, antes de la gala inaugural, conocerá al director del espectáculo, Enrique Camacho, del que tiene referencias tanto a través del propio Roberto Herrera -que ha actuado como embajador del Carnaval de Tenerife con la periodista-, así como por Miguel Delgado, miembro del equipo artístico y con quien tiene más relación. Igual sucede también con sus compañeras en las tareas de presentación de la elección de la reina. Berta reitera su admiración por el pueblo tinerfeño, prendada por la acogida que distingue a su gente.