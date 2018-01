El PSOE critica la falta de dinero para mejorar centros educativos

"Es difícil entender por qué los presupuestos regionales no recogen partidas para responder a las demandas de los ariqueros, que quieren un centro de salud en la costa y afrontar la mejora de los centros educativos". Así de tajantes se expresan la portavoz socialistas municipal, Olivia Delgado, y la diputada regional Teresa Cruz Oval, que presentaron enmiendas por 200.000 euros para la retirada del techo de amianto del CEIP El Río, así como para que se habilitara una partida de 100.000 euros para redactar, este año, el proyecto del nuevo centro escolar en la Villa, ya que el actual tiene más de 70 años.

Los socialistas de Arico señalan a la "falta de sensibilidad" de Coalición Canaria a nivel regional así como a la alcaldesa, "que no ha sabido o no ha querido apoyar estas propuestas que supondrían un salto de calidad en las instalaciones que tenemos en el municipio". Delgado sentencia que "no son caprichos, sino demandas de las madres y los padres de los niños de Arico que merecen el mismo trato, ni mejor, ni peor, que otros municipios".

Ambas representantes del PSOE explican que "han hecho oídos sordos ante las reivindicaciones de los diversos colectivos que conforman la comunidad educativa del municipio". Cruz y Delgado aseguran que "no vamos a parar aquí y seguiremos persiguiendo los objetivos de esta comunidad, que son los nuestros". Para ambas, se trata de "cantidades asumibles, sobre todo si tenemos en cuenta la inversión que no ha llegado a nuestro municipio desde que CC gobierna en la comunidad autónoma". Delgado explica que "nos parece una tomadura de pelo que Coalición Canaria se llene la boca hablando de que son los presupuestos más sociales cuando le da la espalda a cientos de familias de un municipio humilde como Arico, pero muy orgulloso de querer tener un futuro para nuestros niños", continuó Delgado.

Las dos representantes socialistas echaron de menos también el liderazgo de la alcaldesa, que "no está ni se le espera", a quien reprochan que "debería ser la primera en enfrentarse con sus compañeros en Santa Cruz para conseguir lo que es justo para nuestro municipio". Cruz Oval y Delgado Cruz entienden que "se ve que tiene otras cuestiones en la agenda, que no tienen mucho que ver con la modernización de los centros".

Lo primero

"Nos parece fundamental hacernos eco de estas demandas de la comunidad educativa", explica Teresa Cruz Oval. Lo que es el objetivo socialistas a corto y medio plazo es "hacerle entender al presidente Clavijo, a sus asesores y, también, a sus socios de ASG y del PP la importancia que tiene contar con unas instalaciones modernas para subrayar un mensaje claro a la sociedad: la educación es lo primero".