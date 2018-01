"De niña no soñaba con presentar la gala, sino con presentarme en ella"

Nacida en 1989, el destino llevó de la mano a Laura Afonso al mundo de la comunicación. Con 14 años, acompañó a su hermana mayor a una prueba que hizo Radio Club Tenerife para elegir locutores para 40 Principales. Al final, el director Paco Padrón le dijo que rellenara la hoja con sus datos y hizo la prueba... La elegida fue ella y no su hermana. Incluso, hasta en una oportunidad participó en un castin para ser aspirante a reina. "De niña no soñaba con presentar la gala, sino presentarme en ella", admite.

A las 16 años entra en Canal 7, para luego cursar estudios de Periodismo en la Universidad de La Laguna. Regresa a Radio Club, combinando su participación en 40 Principales con las tareas en los servicios informativos. También desempeñaría tareas de redactora en Diario de Avisos, en Islas y Política. En 2005 una productora la invitó a tomar parte en "El Expreso", donde estuvo tres años, hasta desembarcar en la Radio Autonómica, el 2 de enero de 2009.

Cuando se le pregunta qué significa el Carnaval, rehúye los tópicos de: "mi vida", para matizar el valor que le da: "Es la época más maravillosa del año porque desconectas de los problemas y te carga de ilusión. Desde el mundo de la comunicación, te sorprende ver la capacidad de los grupos que crean equipo. Luego llega Semana Santa, y hablas del disfraz del siguiente año; en verano, de los ensayos". Admite que siente esta pasión de la fiesta porque la ha heredado de sus padres. Incluso llegó a militar en la mejor murga femenina del Carnaval, Ni Picas-Ni Cortas, de Loly Peña. Eso sí, solo durante dos meses porque tenía 18 años y requería mucha disciplina y tenía que afrontar otros retos.

¿Concursera o carnavalera? A Laura Afonso se le hace muy difícil elegir. Le apasionan los concursos, y en especial el de las murgas, del que es fiel seguidora y habitual en el equipo de retransmisión de Televisión Canaria, pero... "Soy muy de calle. Salgo con la Cabalgata y no vuelvo a casa hasta la Piñata", explica con jovialidad.

Lleva cuatro años vinculada a los actos del Carnaval chicharrero de la mano de Enrique Camacho, quien la incorporó para preparar los vídeos que hacían las murgas, de local en local, y que luego se mostraban antes del concurso. El año pasado, explica, presentó la gala inaugural del Carnaval junto a Elvis Sanfiel y también estuvo en la final de murgas. "Unas semanas después, Enrique me dijo que tenía que hacer algo más. Casi en verano me preguntó que tenía yo el 7 de febrero, le dije que estaría carnavaleando o cerca y me pidió que reservara la fecha. Luego me confirmaron que presentaría la gala de la reina", que se celebrará el miércoles 7 con Eloísa González y Berta Collado. Conoce, y confía plenamente, en Enrique Camacho. "Tiene la capacidad de afrontar mucho trabajo a la vez". Respecto a sus compañeras en las tareas de presentación de la elección de la reina, dice que se conocen de la tele, sin perder la sonrisa. "Esta va a ser mi primera gala y tengo muchísimas ganas de que llegue ese momento en el que digamos eso de: Santa Cruz ya tiene reina". Laura concluye la entrevista, con el tiempo justo para almorzar y acudir al ensayo de ayer. Comenzó su particular cuenta atrás a la gala.