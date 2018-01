25 años dando caña

S aratoga es una de las bandas más veteranas del panorama del heavy metal español. Ya ha cumplido veinticinco años, aunque sus miembros hayan variado con el paso del tiempo. Tiene una quincena de discos a sus espaldas y ha dado mucha caña que ha animado a varias generaciones ansiosas de rock. Este cuarteto, que se formó en Fuenlabrada en 1992, actuará hoy, a partir de las 21:00 horas, en el Aguere Espacio Cultural de La Laguna, donde desplegará su directo lleno de potencia y energía.

Este concierto, en el que intervendrá como invitada la tinerfeña Esclavitud, está incluido en la gira 25 años de historia. 15 años de una leyenda", evento en el que darán un repaso a su discografía y a un registro en concreto, "Agotarás" (2002), que marcó un antes y un después en la banda.

Niko del Hierro (Carabanchel, 1966), bajo y único miembro que ha permanecido en Saratoga durante toda su historia, confirmó a este periódico que esta gira es muy especial para ellos. "No se cumplen 25 años todos los días, y, sobre todo, con una banda de música, con tanta gente para arriba y para abajo, con tantos altibajos".

"Nos hemos embarcado en esta historia porque creemos que era bonito para nuestros seguidores y para nosotros mismos. Estamos tocando el disco Agotarás íntegro, porque cumple quince años, con todos los temas y luego hacemos una selección de algunas canciones de estos veinticinco años. Durará una dos horas, será bastante divertido. No es una gira de grandes éxitos, sino algo muy especial que no se volverá a repetir".

Jero Ramiro (guitarra y voces), también fundador de Saratoga, aunque la abandonó durante unos años y luego volvió, Tete Novoa (Voz) y Dani Pérez (batería) completan este cuarteto que ha evolucionado durante estas décadas hacia un heavy metal cada vez más personal.

"La evolución es clave desde que empiezas a lanzar un mensaje musical hasta que te haces un sonido propio con el paso de los años. La identidad es lo más difícil de tener, que suene a Saratoga. El primer disco fue más rockero, después más duro, luego más duro y en los últimos más bestia diría yo", comentó Del Hierro.

Este intérprete, con más de tres décadas dedicadas a la música, identifica directamente la palabra heavy metal con el rock and roll. "Empiezas escuchando a Deep Purple, Queen, Pantera, Metallica o Iron Maiden. Luego el cuerpo te va pidiendo más y más, entonces creo que es una evolución no quedarte estancado y manteniendo la identidad de la banda. Eso creo que no lo hemos perdido, pero el sonido ha avanzado un montón. Los estudios no son los mismos que los de antes, por eso vas buscando un sonido más potente, más actual", matizó.

Niko del Hierro es enemigo de encasillar el sonido Saratoga, porque, según el tema, tocan diferentes palos del heavy metal. Puede ser más power, hard rock o metal clásico, y otros más dulces, como sus sentidas baladas. Todas estas tendencias estarán presentes en el show que ofrecerán hoy en La Laguna.

Todos los miembros del grupo componen las canciones que interpretan y luego le dan forma al resultado final entre todos para sacar el sonido Saratoga, "porque en la variedad está el gusto".

Las letras de sus temas hablan de la vida en general. "De lo que te puede pasar un día que paseas por la calle, un problema que te transmite un amigo, algo feliz que te ha pasado o ves las noticias, lo que ocurrió hace años, lo que ocurre en el presente. Es un poco la vida misma".

"No somos una banda que nos centremos solo en hablar de dragones y mazmorras, pero no nos metemos excesivamente en política o somos el buque insignia de nada. Somos gente a la que nos gusta la música, tiramos para adelante y, sobre todo, amamos lo que hacemos: rock. También hay crítica en nuestras letras, pero no somos una banda combativa directamente, porque para eso hay muchos cauces. Sí, decimos nuestras verdades, pero ciertas cosas se solucionan de otra manera. Nosotros ponemos nuestro granito de arena".

Saratoga, que es seguido por un público variado y fiel que conoce bien al grupo, defiende un tipo de música que tiene muy buena salud. "Es como una forma de vida, una manera de sentirla. Goza de muy buena salud, solo hay que ver cómo grandes bandas como Metallica, Helloween o Iron Miden están llenando estadios. Te puedo asegurar que el heavy metal está muy vivo. Los medios que tenemos son los que son, estamos a gusto y seguimos peleando".

Esta banda, que sigue construyendo su sonido, está embarcada en esta gira que hoy recala en La Laguna. Luego viajará a Zaragoza y Barcelona, para coger rumbo hacia Estados Unidos, México, Bolivia, Ecuador o Perú, entre otros países donde son conocidos y apreciados.

Hoy, compartirán escenario con los tinerfeños Ramón Cebrián (bajo), Álex Guerra (guitarras), Mauro Martín (batería) y Marc Quee (voz), todos ellos componentes del cuarteto tinerfeño Esclavitud.