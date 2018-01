Las mil y una historias tinerfeñistas en La Romareda

L a de hoy será la visita número 24 del CD Tenerife a La Romareda, un campo donde ha vivido innumerables anécdotas. La primera vez que pisó la casa del Real Zaragoza fue en la Copa del Rey, justo la temporada en la que logró su primer ascenso a la máxima categoría (60-61). No fue su único enfrentamiento en la competición del KO, ya que repitió en la 75-76. Justo después de eliminar al Real Madrid, los blanquiazules se cruzaron con los maños y cedieron en cuartos (2-0, goles de Arrúa).

No ha sido el único disgusto que han dado los zaragocistas al conjunto tinerfeño, puesto que certificó su descenso a Segunda B en la penúltima jornada de la 77/78. Un "hat trick" de Pichi Alonso y otro gol de García Castany cimentaron el 4-1 de los de Arsenio Iglesias a los de Sanchís.

No volvieron a coincidir en la misma categoría hasta la 88/89, en la que protagonizaron un espectacular empate a tres. Rommel Fernández, Quique Estebaranz y Toño marcaron para los de Vicente Miera. Dos años después llegó la primera victoria blanquiazul en La Romareda (0-1), gracias a un tanto del malogrado Rommel Fernández en el primer minuto de partido. También ganó el Tenerife el año de su segunda clasificación para la Copa de la UEFA (95-96) con un 0-2 en el que marcaron Pizzi y Pinilla. Fue el día del partido 200 de Felipe Miñambres en Primera con la camiseta blanquiazul.

Más sonada aún fue la conseguida en 2003. Discutido Paco Flores en el banquillo local, pasó el ciclón Paunovic por La Romareda, donde, con un "hat trick" en poco más de media hora, tumbó al Zaragoza (1-3). Como curiosidad, ese día fue expulsado un central local llamado Paco Jémez. La última vez que ganaron los insulares allí fue en la 14/15. Llegaba necesitado el equipo de Álvaro Cervera y Diego Ifrán hizo un golazo para recordar (2-3). También ganó, ya con José Luis Martí en el banquillo, en la última jornada del pasado curso (1-2) en un choque del que solo se recordará el gol desde medio campo que anotó Omar Perdomo.

En medio de estos dos triunfos tinerfeños, una derrota con tintes dolorosos. No tanto por la clasificación como por aquello de que no hay peor cuña que la de la propia madera. Ángel marcó el 2-0, de penalti y en el último minuto, y lo celebró propiciando un enorme enfado en la afición de la Isla. No es la primera vez que pasa, puesto que también marcó Pier el único gol del partido en la 97/98. Era el debut como visitante del técnico portugués Artur Jorge, que estuvo siete partidos sin ganar y acabó siendo destituido por Javier Pérez. La temporada siguiente, la 98/99, se saldó con el descenso del Tenerife a Segunda poniendo fin a su etapa más gloriosa. En un intento desesperado por evitar lo inevitable, el entonces presidente cambió de entrenador después de una derrota en La Romareda. El 3-1 de la jornada 32 de Liga, con goles de Milosevic, Yordi y Aguado, guillotinó a Carlos Aimar y supuso la retirada del fútbol en activo de Felipe, que pasó a ser segundo entrenador de Valentín Jorge "Robi".

En este cruce de destinos, también hay un partido con gol de Paco Montañés al Tenerife. El ahora blanquiazul colaboró en aquel 3-0 del curso 13/14 en el que el árbitro Medié Jiménez hizo jugar a los visitantes con un pantalón negro y amarillo prestado por el Real Zaragoza.

Los casos de Ángel, Pier y Montañés no son los únicos. Juanele, Bertrán, Edu Oriol, Hidalgo y Antonio Longás vistieron las dos camisetas. Aunque el primero en hacerlo fue Yeyo Santos, zaragocista de 1962 a 1972 e integrante de los "cinco magníficos" junto a Canario, Marcelino, Villa y Lapetra. Anteriormente había colaborado en el primer ascenso a Primera de los tinerfeños.

También se han sentado en el banquillo de ambos conjuntos varios técnicos: Víctor Fernández, Juanma Lillo y Raúl Agné. Incluso, algunos fueron jugadores del Zaragoza y entrenadores del Tenerife, como Casuco y Jorge Valdano.