El Villarreal llega al Bernabéu en un delicado momento del Madrid

Un Villarreal eliminado de la Copa del Rey y con ganas de pescar en río revuelto medirá en el Santiago Bernabéu la crisis de un imprevisible Real Madrid.

Un mes tiene Zidane para reconstruir su equipo, devolverle la confianza a base de triunfos y recuperar la mejor versión de jugadores que no encuentran la regularidad. Ante el Villarreal regresa la primera unidad, aunque no estará el capitán Sergio Ramos en defensa y tampoco la BBC, esta vez por la lesión de Benzema.

"Me ha gustado mi equipo ante el Numancia, no todo el partido pero me ha gustado porque son jugadores que no juegan mucho. Estoy cansado de escuchar que estamos mal, pero no lo voy a poder cambiar ni quiero. Voy a ver lo positivo de mi equipo porque lo fácil es decir que todo está mal desde la posición de la prensa y sabéis que no es así porque no todo es negativo. Pero vende más hablar de lo negativo del Real Madrid que de lo positivo", manifestó ayer el técnico madridista.

Mientras, en el Villarreal Javier Calleja suma a sus bajas a Víctor Ruiz. También estará ausente el colombiano Roger Martínez, que acaba de llegar y que no viajará.

Por la mañana, Las Palmas visita al Girona. Los dos buscarán la primera victoria del 2018, pero es mucho más urgente para los amarillos, que están colistas. Paco Jémez ha confirmado a Raúl en la portería y recupera a Gálvez en el centro de la defensa, así como a Peñalba y a Viera.

Por su parte, el Atlético llega a Éibar sin un tercio de su once tipo, con Diego Costa, Gabi, Savic y Filipe Luis fuera del partido, con Griezmann y Gameiro en la delantera. El rival está en alza y busca entrar en zona europea. Las rachas del conjunto vasco de siete partidos consecutivos sin perder, tres triunfos seguidos en el campeonato y cuatro victorias sucesivas en casa, ponen a prueba la ambición del bloque rojiblanco.

Hoy también se juega el Deportivo-Valencia, en Riazor.