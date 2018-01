Iglesias apremiará a los suyos a buscar vías para escapar del fiasco catalán

Víctor Creo que no las tiene Sr. Iglesias. Permítame que le recomiende en estos tiempos posrevolucionarios:...

Casi un mes después del fiasco en las elecciones catalanas, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, reaparece hoy en un acto público para animar a su dirección a recuperar impulso tras el desgaste que les ha supuesto la crisis territorial y a colocar en la agenda los temas sociales.

Iglesias, al contrario que el resto de los líderes de los principales partidos nacionales, no ha comparecido todavía para analizar los resultados en los comicios catalanes, en los que 'los comunes' perdieron tres escaños respecto a 2015.

Será hoy sábado cuando presente ante el Consejo Ciudadano estatal de su partido, el máximo órgano de dirección entre asambleas, un informe en el que ha estado trabajando desde la vuelta de las navidades con sus conclusiones de lo acontecido "en el escenario político nacional", y "la apuesta de Podemos para 2018".

Una apuesta que, según fuentes de la formación morada, pasa por la necesidad de lograr que el que el protagonismo vuelva a estar en los "problemas de la gente".

En la dirección de Podemos han atribuido sus malos resultados, no al desgaste de la formación, sino a la polarización y a la "barrera mediática", que les ha hecho difícil que su mensaje llegue a los ciudadanos.

Recalcan que "el bloqueo del problema catalán" ha provocado que sólo se hable de ese tema y se tapen otros asuntos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, como la sanidad, la precariedad del empleo o las pensiones.

En el nuevo curso, Iglesias animará a situar esos problemas en el centro, dejando en segundo plano la mayor y más grave crisis territorial que ha atravesado el país en los últimos años.

"El debate territorial es importante pero éste no es ni el único ni el mayor problema de España, y queremos que se hable de aquellos otros que, además, afectan a la vida diaria de los catalanes y de todos los españoles", indican las fuentes consultadas por Efe.

Iglesias volverá a presentar a Podemos como la única alternativa a Mariano Rajoy dado que "el resto de formaciones políticas con opciones de ganar unas elecciones han decidido estar al lado del PP y no al lado de la alternativa".

Una visión que anticipa críticas al PSOE y Ciudadanos, partidos a los que Podemos sitúa junto al PP en lo que llama el "bloque monárquico".

A la cumbre de su dirección, Iglesias llega además con nuevas exigencias de su socio, el líder de IU, Alberto Garzón, quién también mañana presentará ante la coordinadora federal de su organización un informe que urge a Podemos a revisar los términos de su confluencia para frenar el desgaste de la formación morada.

De momento no parece que el partido de Iglesias tenga esa cuestión entre sus prioridades. Algunos dirigentes reconocen que, ante la situación del país, el momento de plantearlo no es el más oportuno, y lo entienden como un mensaje interno de IU, que no va más allá.

"Nosotros vamos a seguir construyendo el espacio del cambio con ellos, y las diferencias que tengan las iremos resolviendo", aseguran desde la dirección morada, que no se plantea por ahora cambiar las reglas de la alianza estatal con Garzón para dar más peso a IU.

En lo que sí esta empeñado Iglesias es en fortalecer el "espacio del cambio" para las autonómicas y municipales de 2019.

A lo largo de los próximos meses, Podemos tendrá que ir cerrando sus alianzas en el ámbito municipal, y la voluntad es "sumar" al máximo de organizaciones posibles para ampliar sus victorias en los ayuntamientos y comunidades.

Para ello, intentarán que "el protagonismo vuelva a ser de la gente y sus problemas": "que hablemos de violencias machistas, sanidad, educación, pensiones, trabajos dignos y todo lo que necesita ser cambiado en este país", concluyen.

Los más de 80 miembros del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos podrán escuchar mañana las explicaciones de Iglesias.

De este órgano de dirección, que se reúne cada tres meses, forman parte los 62 miembros elegidos en la asamblea de Vistalegre II, además de los 17 secretarios generales autonómicos de la formación morada, los de Ceuta y Melilla, un representante de los inscritos en el exterior, y cuatro de los círculos -dos sectoriales y dos territoriales-.

Su última reunión ordinaria fue el pasado 6 de octubre, aunque desde entonces se ha reunido dos veces de urgencia y forma telemática para poner orden ante las discrepancias respecto al desafío soberanista con el exlíder de Podem, Albano Dante Fachín, quien finalmente fue desautorizado por la dirección y se vio forzado a dimitir.