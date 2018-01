El abogado del "Chicle" deja su defensa por desconfianza

José Ramón Sierra, hasta ahora abogado de José Enrique Abuín Gey, "El Chicle", presunto autor de la muerte de Diana Quer, abandonó su defensa tras conocerse los datos de la autopsia que revelan que la joven madrileña murió debido a asfixia por estrangulamiento y no atropellada por un coche.

"Hemos dejado la defensa porque para poder ejercer en un asunto penal, incluso de la más mínima trascendencia, es necesario creer total y honestamente en lo que se está haciendo para hacerlo con pasión y difícilmente en este instante, al menos yo, puedo hacerlo", dijo el abogado a su salida de la prisión de A Lama, donde se ha reunido durante más de una hora con el autor confeso de este crimen.

El letrado subrayó que no cree que haya delito contra la libertad sexual. Sierra tomó la decisión de no seguir con la defensa de Abuín Gey, una vez conocido el examen forense, que certifican que no hubo arrollamiento con un vehículo que planteó el principal sospechoso de la desaparición y muerte de la joven.

En el presidio pontevedrés, al presunto asesino de Diana Quer, trasladado el miércoles desde Teixeiro hasta A Lama, se le aplicado la consideración de interno preventivo, que se mantendrá el tiempo necesario.