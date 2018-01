CC suspende la negociación con la Policía

El gobierno de Tacoronte (CC) ha decidido suspender las negociaciones con los representantes sindicales de la Policía Local, "a la vista de sus declaraciones y de la actitud mostrada por parte de la plantilla". CC no entiende "el clima de crispación y conflicto", y recuerda que "nunca se ha dejado de negociar con el colectivo, con el que se llegó a un acuerdo sobre retribuciones". El gobierno rechaza, "por falsas", las cifras sobre la supuesta deuda con los agentes, "ya que no se ajusta a lo acordado". CC advierte de que "se han puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad, y de la mutua del consistorio, las bajas por enfermedad presentadas por algunos agentes este año, justo antes del inicio de sus servicios nocturnos o de fin de semana., ausencias del puesto que han alterado los servicios policiales previstos y que están en sospechosa sintonía con anuncios realizados por representantes sindicales, quienes avisaban de que una parte de la plantilla se negaba a realizarlos". El gobierno ve como "una completa irresponsabilidad que un sindicato informe de detalles sobre armamento, munición o documentación sensible que está en la comisaría", y quiere "tranquilizar a la población, ya que el armamento está en una cámara acorazada y homologada". CC admite que "para atender correctamente a la ciudadanía, se ha contratado seguridad privada, después de la oportuna consulta y autorización de la Subdelegación del Gobierno. Los vigilantes que están realizando tareas de apoyo, tomando nota de las llamadas de los ciudadanos a la comisaría en determinadas horas y días".