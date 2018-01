La oposición reactiva la posible moción de censura en Tacoronte

La mayoritaria oposición en el Ayuntamiento de Tacoronte, que suma 14 concejales entre PSOE, PP, Nueva Canarias, Sí se Puede y Por Tacoronte, reactiva la posibilidad de presentar una moción de censura contra el alcalde, Álvaro Dávila (CC). El nacionalista gobierna con el apoyo de seis ediles de CC y el concejal expulsado de SSP, Honorio Marichal. Parecía que el fracaso del gobierno alternativo de izquierdas por la traición de Marichal, en febrero de 2017, había enterrado cualquier posibilidad de cambio, pero el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la censura de 2013 y la solicitud de dimisión del pleno del jueves, respaldada por los 13 concejales opositores que asistieron a la sesión (otro edil de SSP tomará posesión en breve), vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un gobierno alternativo y un cambio en la Alcaldía.

En el último pleno, PSOE, PP, SSP, NC y Por Tacoronte sumaron fuerzas para pedirle a Dávila que dimita. Sin embargo, estos cinco partidos, o solo tres, tienen la posibilidad de imponer, legalmente, un cambio en la Alcaldía. Tienen ediles de sobra para aprobar una moción de censura. PSOE (5), PP (4) y NC (2) suman los 11 que dan la mayoría absoluta. SSP (2) y Por Tacoronte (1) ofrecen sumas alternativas y refuerzan esa mayoría.

El PP, al que dejaron fuera de la negociación del gobierno progresista, se había mostrado reacio a apoyar otra censura tras el fichaje de Marichal por CC. Sin embargo, la decisión del Constitucional de declarar "inconstitucional y nulo" el párrafo de la ley que anuló la censura de 2013, ha modificado su postura.

Teresa Barroso, aún dolida por los vetos sufridos en negociaciones anteriores, reconoce que ahora vuelve a estar dispuesta a sentarse a hablar "con todos" para formar un gobierno alternativo y acabar con el mandato de Dávila.

"El PP no me pondría ninguna traba a presentar una moción de censura en Tacoronte", advierte Barroso. A su juicio, "solo hay dos alternativas: que Álvaro Dávila acabe el mandato con el apoyo de la oposición o que la oposición se siente, valore la situación de inestabilidad política, pacte un programa y elija a otra persona con más capacidad para liderar Tacoronte en lo que queda de mandato".

Carlos Medina (PSOE) recalca que su partido, "desde la ruptura del pacto regional", ha puesto "toda la voluntad y el empeño para que Dávila no continúe en la Alcaldía, pero no hemos logrado unir las fuerzas suficientes. Seguimos dispuestos a sentarnos con todos porque entendemos que el municipio necesita un cambio urgente".

El portavoz de Nueva Canarias, José Daniel Díaz, advierte de que "cada día que pasa se agotan las posibilidades de presentarla. La suma da y estaríamos dispuestos, pero hay que hablar sin filtraciones a los medios, con un documento delante y un programa alternativo de gobierno". Díaz también pone como ejemplo a seguir la censura de Icod (apoyada por PSOE, PP, SI y Cs), "donde todo el mundo supo aparcar los egos".

Violeta Moreno (SSP) recuerda que la postura de su partido "nunca ha cambiado, puesto que siempre hemos propuesto un cambio de gobierno". SSP también acepta ahora sentarse a "hablar de una moción de censura".

El edil de Por Tacoronte y exalcalde, Rodolfo León, también parece espoleado por el Tribunal Constitucional, que ha concluido que no debió perder la Alcaldía a finales de 2013: "Voy a seguir intentando que se presente la moción de censura por la mañana, por la tarde, por la noche o de madrugada. Es posible y no hay ningún obstáculo para interponerla".

Teresa Barroso (PP): "Hay que sentarse a hablar con todos"

El Partido Popular de Tacoronte ya no cierra la puerta a apoyar una moción de censura. Su portavoz municipal, Teresa Barroso, reconoce a EL DÍA que "hay que sentarse a hablar con todos" y que su partido está dispuesto a "apoyar una moción de censura contra Álvaro Dávila (CC), si se plantea para trabajar por Tacoronte con un proyecto común". La líder popular prefiere no hablar de nombres para sustituir al actual alcalde, pero adelanta que el número de votos no debería ser la clave para elegir a un posible alcalde o alcaldesa, "sino la capacidad de gestión y de liderazgo". En esa línea, considera que la moción de censura planteada en agosto en Icod (donde el alcalde es el líder de la cuarta fuerza política del consistorio) es "un modelo a seguir".