Un premio nobel participa en un foro de la ULL

La Universidad de La Laguna participa en la organización del foro "Exocytosis and endocytosis: From synaptic vesicles to nanodiscs", que promueve la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y se celebrará entre el martes 16 y el sábado 20 de enero en Hotel Costa Atlantis de Puerto de la Cruz. Uno de los ponentes principales y coorganizador es James E. Rothman, Premio Nobel de Medicina en 2013. El coordinador del encuentro por parte de la Universidad de La Laguna es el catedrático de Farmacología Ricardo Borges Jurado.

Este encuentro altamente especializado se centra en el estudio de la exocitosis y la endocitosis, que son procesos biológicos fundamentales para el tráfico de la membrana de todas las células eucariotas. También se encargan de las funciones secretoras de muchos tipos celulares, desde las células inmunitarias hasta las neuronas. Se ha avanzado mucho en la comprensión de sus mecanismos gracias a una combinación de enfoques, pero ello ha propiciado que la híper-especialización dificulte a los profesionales médicos mantenerse actualizados.

El objetivo de este taller EMBO es, precisamente, reunir a neurocientíficos, bioquímicos, biólogos celulares y biofísicos de todo el mundo para intercambiar resultados, ideas y perspectivas en un foro multidisciplinar.

Por ello, a lo largo de los cinco días que durará el encuentro participarán más de veinte ponentes de reconocido prestigio, procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, Alemania, Turquía y España. El listado de ponentes y programa completo puede consultarse en la web: http://meetings.embo.org/event/18-exo-endocytosis.