Poder, dinero y sanidad

B.C. Forbes fundó en 1917 en Estados Unidos una de las revistas más especializadas en el mundo de negocios y finanzas, famosa porque cada año elabora la lista de personajes más ricos, influyentes y poderosos del mundo, así como de sus propiedades y posesiones, lo que despierta gran curiosidad y no pocas controversias. Su sede, Forbes Magazine, es un edificio muy llamativo de la Quinta Avenida de Nueva York, y la revista está considerada imprescindible si se quiere estar al día en el mundo de los negocios, tanto que su lema, "La herramienta del capitalista", la identifica y lo dice todo de ella, generando mucha confianza en los inversionistas. La revista Forbes no se limita a Estados Unidos, y dispone de diez ediciones extranjeras, así como emisiones en televisión y radio. Solo sus informes en tiempo real en internet están entre los recursos de más confianza de los ejecutivos de negocios, llegando a más de 27 millones de ellos cada mes, disponiendo, por ejemplo, entre otros, de un portal de anuncios de los coches y viajes más caros del mundo, todo un prototipo del capitalismo más puro y duro.

Pero no solo eso: podemos ver las empresas más grandes del mundo, las mejores líneas aéreas, los más exitosos equipos deportivos, las ciudades más recomendadas para solteros, los gobernantes, dictadores o soberanos más adinerados, las mujeres más poderosas, o los artistas y jóvenes mejor pagados de Hollywood. También que un país supuestamente comunista, como China, que debiera repartir su riqueza, dispone de personajes muy adinerados, o que en la India convive la miseria más galopante con millonarios opulentos, o cómo responsables de Sanidad pública son a su vez dueños o están o han estado ligados a empresas farmacéuticas y sanitarias poderosas, y ejemplos tenemos como Alex Azar (presidente de Lilly y secretario de Salud Estados Unidos), Vytenis Andriukaitis (comisario europeo de Sanidad y Seguridad Alimentaria) o Agnès Buzyn (ministra de Sanidad francesa).

Pero además resulta que los personajes más ricos son los que más intervienen en nuestras vidas, como Janet Yellen (presidenta del Sistema de Reserva Federal), Bill Gates (cofundador de Microsoft), Larry Page (cofundador de Google) y Mark Zuckerberg (cofundador de Facebook), que con Putin, Trump y Merkel se sitúan entre los diez más poderosos del planeta, todo ello no solo por sus riquezas personales, sino también por su capacidad de influir en nuestras vidas. No siempre se está de acuerdo con los estudios de Forbes, como Fidel Castro, a quien la revista adjudicó una riqueza estimada de 900 millones de dólares, asegurando el mandatario cubano que todo su patrimonio no llegaba a un dólar, retando a Forbes a que demostrara lo contrario.

En sanidad, los más poderosos son quienes manejan finanzas y economía sanitaria, tanto pública como privada, dado que el dinero gastado en medicina influye directamente en nuestras vidas, y según Forbes la industria más rentable en 2015 en Estados Unidos fue la sanitaria, por delante de finanzas, transporte o mercados tecnológicos, y dentro de ella las empresas farmacéuticas. Por no entrar en el dinero ilegal que generan la industria bélica, drogas, prostitución y pornografía, situándose en el legal como más notorias el petróleo, la banca y de nuevo la industria farmacéutica, además de sectores que nos son más próximos y de gran interés para nuestra salud como la investigación médica, los avances científicos y las mejoras en la prevención y asistencia sanitaria, que a su vez influye en la medicina que practicamos cada día, y casi siempre presentes, aunque invisibles, los "lobbies", fondos de inversión y de capital riesgo, con mayor influencia todavía.

Y si nos centramos en España, la principal partida de los presupuestos de las comunidades autónomas va a sanidad, con un gasto medio para 2018 próximo al 40 %, además de los presupuestos generales del Estado, y en Canarias de su presupuesto total de 8.239,2 millones de euros, 37,4 5%, es para sanidad. El poder va unido al dinero y a la capacidad de influencia en nuestras vidas, y qué acertado estuvo el genial Quevedo cuando entendió que "poderoso caballero es Don Dinero".

*Médico. Secretario de Sanidad, Salud y Consumo en la Dirección Regional del PSOE Canarias

@JVGBethencourt

jvicentegbethencourt@yahoo.es