MiradasDoc cierra la composición de los jurados de sus secciones

La productora Carmen Cobos, el profesor de Estética de la Universidad de La Laguna (ULL) José Díaz Cuyás y el reportero y director de fotografía Ricardo Macián Arcas integran el jurado de los concursos Nacional y de Ópera prima en MiradasDoc XII, mientras que la periodista de televisión y profesora de Imagen y Sonido Laura Benítez y los documentalistas Pedro Felipe Acosta y Amaury Santana integran el jurado del concurso canario.

El total de las trece películas seleccionadas para participar en el concurso internacional a la mejor ópera prima documental en la duodécima edición de MiradasDoc está formado los siguientes títulos: "Among Wolves", de Shawn Convey (91' / 2016 / Estados Unidos); "Collection", de Marcin Polar (19' / 2017 / Polonia); "Dust", de Jakub Radej (25' / 2017 / Polonia); "El hombre que siempre hizo su parte", de Orisel Castro y York Neudel (97' / 2017 / Ecuador); "Grab And Run", de Roser Corella (85' / 2017 / España); "Kawasaki Keirin", de Sayaka Mizuno (40' / 2016 / Suiza); "Koropa", de Laura Henno (19' / 2016 / Francia); "Midnight Ramblers", de Julian Ballester (57' / 2017 / Francia); "One Two Zero", de Anna Pawluczuk (15' / 2017 / Polonia); "Open Doors", de Pavel Marcano (64' / 2017 / Argentina); "Spectres Are Haunting Europe", de Maria Kourkouta y Niki Giannari (99' / 2016 / Grecia); y "Volte", de Monika Kotecka y Karolina Pogryzala (14' / 2017 / Polonia).

Las películas seleccionadas para el concurso al mejor documental nacional son "Aliens" (23' / 2017), de Luis López Carrasco; "At the Other Side of Technology" (29' / 2016), de José Prieto y Leonardo Llamas; "Caballo de viento", (91' / 2017) de Moisés Salama; "Casa de nadie" (71' / 2017), de Ingrid Guardiola; "Desde que bailas" (71' / 2016), de Beatriz Osorno y Álvaro Torrelli; "Dies de festa" (28' / 2017), de Clara Martínez Malagelada; "El mar nos mira de lejos" (92' / 2017), de Manuel Muñoz Rivas; "Escape" (52' / 2017), de Vinicius Sassine, Mariana Paschoal, Julien Mérienne y Maria Chatzi; "Euritan" (20' / 2017), de Irati Gorostidi y Arantza Santesteban; "Fifty Rupees Only" (29' / 2016), de Nagore Eceiza; "Judas" (60' / 2017), de Raúl Capdevila, Juan Carrano, Raúl Egües, y Alejandra Vera; "La comunión de la Nena" (10' / 2017), de Juan Vicente Castillejo Navarro; "La fiebre del oro" (25' / 2017), de Raúl de la Fuente; "Rio mouro" (18' / 2017), de Cristina Rodríguez Cejas; "Ronda de poniente" (19' / 2017), de Sonia Pacios y Kepa Sojo; "Soukeina; 4.400 días de noche" (28' / 2017), de Laura Sipán; "The Fourth Kingdom" (15' / 2017), de Adán Aliaga y Alex Lora, y "The Resurrection Club" (25' / 2017), de Álvaro Corcuera y Guillermo Abril.

Laura Benítez, Pedro Felipe Acosta y Amaury Santana, por su parte, tendrán que escoger el mejor documental canario de la duodécima edición de MiradasDoc, entre ocho películas aspirantes. Se trata de "28 de agosto" (7' / 2017), de Domingo J. González; "Archipiélago fantasma" (16' / 2017), de Dailo Barco; "Desayuno con pastillas" (10' / 2016), de Zac73dragon; "El becerro pintado" (9' / 2016), de David Pantaleón; "El mar inmóvil" (11' / 2017), de Macu Machín; "Las postales de Roberto" (86' / 2017), de Dailo Barco; "Pozo negro" (4' / 2017), de Miguel G. Morales, y "Sub Terrae" (7' / 2017), de Nayra Sanz Fuentes.

Isabel Coixet será reconocida en Guía de Isora

La directora de cine Isabel Coixet recibirá el premio Mirada Especial del Festival y Mercado Internacional de Cine Documental, MiradasDoc, en un acto que tendrá lugar el 26 de enero en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. Alejandro Krawietz, director del certamen, ha agradecido a Coixet que al aceptar el galardón sitúe este festival en "todo lo contrario del olvido"./ EL DÍA