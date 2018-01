Alberto: "La pelota no quería entrar"

Alberto Jiménez y Camille pasaron por la zona de prensa en un día difícil para los elegidos y sin muchos argumentos para defender lo acontecido sobre el césped de La Romareda. Para el central majorero, novedad en el once por el sancionado Carlos Ruiz, la clave estuvo en la falta de acierto a la hora de rematar las ocasiones que tuvo el Tenerife en las contras de la segunda parte. "No quería entrar la pelota", lamentó.

El central reconoció que la puesta en escena no fue la adecuada. "Creo que en la primera parte nos costó meternos en el partido", dijo valorando que "no nos vinimos abajo, pese a ello". Luego, tras el descanso, mejoró la imagen de los insulares porque "estuvimos mucho mejor y tuvimos muchas ocasiones al contragolpe, pero si el balón no entra...". En esta tesitura, solo queda "seguir trabajando". Alberto recuerda que "ahora tenemos dos partidos en casa, está empezando la segunda vuelta y lo que debemos hacer es sumar de tres en tres".

Por eso, pidió a la afición "que no se desanimen porque nosotros vamos a tirar para adelante. Tenemos que remar todos en la misma dirección". Respecto a la acción que generó el penalti que luego Borja Iglesias lanzó al poste izquierdo de Dani, comentó que "fue un manoseo con él, en el que vamos los dos, pero él dice que le doy en la cara y no es verdad. Para mí no es penalti, pero si lo pita es porque lo ve".

Mientras, Samuel Camille explicó que finalmente pudo jugar y ni siquiera pensó "en el golpe una vez que estuve disponible". Jugó sin planteárselo y tratando de dar el cien por cien, como el resto del equipo. "No se puede reprochar nada a la actitud del equipo, lo hemos intentado hasta el final", señaló antes de admitir que el Zaragoza castigó "mucho las bandas", algo que provocó que sufrieran "bastante". El lateral sostuvo que, pese a todo, el Tenerife tuvo "un par de ocasiones para enchufarla". Además, recordó que el Zaragoza "tampoco ha tenido mucho".

En cuanto a los números a domicilio, Camille admitió que al equipo le está "costando. Es algo que sabemos, pero trabajamos día a día para corregir los detalles que nos hacen perder puntos". Aún así, coincidió con Alberto en que "queda tiempo".