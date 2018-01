Primera gran final para el Iberostar

Serán muchos encuentros claves los que podrá jugar el Iberostar Tenerife a lo largo de esta intensa temporada, tanto en la Liga ACB como en la BCL, y uno de ellos será el de hoy contra el Baskonia, un duelo en el que está en juego gran parte de sus opciones de poder participar el próximo mes de febrero en la Copa. Habrá una buena entrada en un choque donde se necesita el máximo apoyo.

No llega en un buen momento este duelo para los tinerfeños. Nico Richotti no estará en esta cita debido a su grave lesión de rodilla y, además, el equipo no ha estado jugando bien en las últimas jornadas, tanto frente al Delteco como ante el Gaziantep, en la Champions.

Y los vascos llegan con la moral muy alta. Además de que también se juegan su puesto en el torneo del KO, llegan tras vencer al Valencia y sacar de la cancha al Olympiakos. Y es que el Baskonia, aunque empezó con algunas dudas en su juego, ahora ya está en línea ascendente y dispone de una de las mejores plantillas de la Liga, con importantes hombres en todas sus líneas. Katsikaris y su equipo tendrán un trabajo duro para sacar el choque adelante. Para ganar este tipo de partidos habrá que estar bien en todas sus líneas e ir ganando confianza a lo largo del choque.

Fundamental será para el equipo insular controlar el rebote ante el potente juego interior del Baskonia. Además, recuperar y mejorar los aciertos en los lanzamientos también es una de las claves de los tinerfeños. Con la ausencia de Richotti, tanto White como Beirán deberán dar un paso hacia adelante. Hay que señalar que Huertas, del Baskonia, no jugó el pasado viernes frente al Olympiakos y es duda para el duelo de hoy.

