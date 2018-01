Díaz destaca los datos locales en facturas sin aprobar

La concejala de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento de La Laguna, Candelaria Díaz, destaca que recientemente el Ministerio de Hacienda, a través de la Plataforma Virtual de Entidades Locales (OVEL), ha hecho públicos los saldos de la cuenta 413, en la que se recogen las facturas presentadas por los proveedores que no han sido objeto de aprobación y, consecuentemente, quedan pendientes de registrarse en la contabilidad del ejercicio económico que finaliza.

Mantiene Díaz que esas cifras dejan al municipio en mejor situación que a los otros tres canarios de más de 100.000 habitantes, esto es, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Que los datos sean de dos años atrás responde, explica la edil nacionalista, a que el Ministerio va emitiendo los resultados dos años después, dado que, por ejemplo ahora, "se va a tener la liquidación definitiva de 2016".

Concretamente, Aguere presenta un importe de algo más de 2,6 millones de euros, en contraposición al más alto, de algo más de 50,3, según los datos aportados por el consistorio. "Hasta el año 2015, inclusive, en dicha cuenta solo se registraban las facturas para las que, a dicha fecha, no se contaba con crédito presupuestario, razón por la que se le conocía como cuenta de reconocimientos extrajudiciales; a partir de 2016 no solamente se recogen estas facturas, sino la totalidad que no han sido objeto de aprobación", manifestaron en relación a las que se presentan en los meses de noviembre y diciembre y no da tiempo de tramitarlas. "Es la constatación evidente de la aplicación de una política presupuestaria acorde con la legalidad, contrariamente a las manifestaciones que, de forma reiterada, viene realizando la oposición, con conciencia de su falta de certeza", expresaron.

Además de apuntar que lo pendiente de pago de esa cuenta se ha ido "limpiando" y de que este año habrá en ella una cantidad "por prudencia" -posiblemente un millón, detalló Díaz-, la edil dijo que, en el Estado, La Laguna está en el puesto 26 de los municipios de su mismo estrato, ordenados por mejor situación.

Candelaria Díaz aseguró que el apercibimiento del Ministerio de Hacienda por incumplir el plan de ajuste se debe, en el caso del Ayuntamiento de La Laguna, a algún "problema técnico". Según adelantó El País el pasado jueves, 660 municipios han sido advertidos por parte del Estado, y entre ellos se encuentra la Ciudad de los Adelantados. Aquello dio pie a una nota de Por Tenerife-Nueva Canarias lamentando la situación, al tiempo que calificaron la misiva como "prueba definitiva" de la situación en la que está el consistorio.

En cambio, la concejala nacionalista explicó que todos los trimestres tienen que enviar los datos al Ministerio de Hacienda y cumplimentar una "serie de información" en la página web. "Entonces, parece ser que a la hora de grabar los datos hubo algún tipo de problema y se grabaron a 0", indicó. Tras ello, y según continúo relatando Díaz, el interventor municipal ha dirigido una comunicación al Ministerio exponiendo ese error de carácter técnico que impidió que se cargasen las cifras.