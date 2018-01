Con un simple "Vota Ignacio", Ignacio Rodríguez Jorge (PSOE) cosechó en las elecciones municipales de 2015 el 75,57% de los votos de La Matanza de Acentejo, once de los trece concejales de la corporación y su novena mayoría absoluta consecutiva. Aún no ha cumplido 60 años, pero Rodríguez es alcalde matancero desde 1983 y acumula 35 años seguidos en el cargo. Se muestra disponible para intentar, en 2019, un décimo mandato consecutivo y poner rumbo a los 40 años en la Alcaldía. Rodríguez es muy crítico respecto al problema de las colas en la autopista del Norte e ironiza sobre la manera de acabar con unos atascos que duran más de 20 años: "La solución a las colas de la autopista es que CC no gobierne".

¿Qué solución plantea para acabar con los atascos en la TF-5?

Creo que la solución a las colas de la autopista es que Coalición Canaria no gobierne ninguna de las instituciones en la Isla ni en Canarias. Que no gobierne ni en el Cabildo ni en el Gobierno de Canarias. Esa es la solución. A partir de ahí, bastaría con empezar a aplicar los proyectos que están ya redactados. Es un problema que dura ya más de 20 años y parece que CC tiene la obsesión política de no resolver este tema. ¿Qué le hemos hecho los vecinos del Norte a estos responsables políticos que no pasan de Padre Anchieta, sino para ir al aeropuerto? Creo que es falta de voluntad política para ejecutar los proyectos que ya existen.

¿A qué proyectos se refiere?

A los únicos que están, a los que están incluidos en el PIOT, que el propio Cabildo aprobó como lo ideal y necesario. Hay que empezar por la vía variante de Los Rodeos (en dirección sur para evitar que parte del tráfico pase por Padre Anchieta), que tiene proyecto y se podría ejecutar sin interferir, para nada, en el tráfico en la TF-5. A ver cómo piensan ejecutar los proyectos que quieren hacer sin vías alternativas. En CC no se ponen de acuerdo en cuál es la solución, pero está claro que el cuello de botella que existe a la altura del aeropuerto no puede continuar sine die. Esta isla necesita unas vías de comunicación rápidas para que el desarrollo social y económico sea equilibrado. Y no sufrir estas colas que están acabando con la salud y la paciencia de la gente del Norte. Algún día se tendrán que estudiar las consecuencias negativas de esta mala planificación viaria, como el despoblamiento y falta de desarrollo económico y social.

¿Apoya el tercer carril?

El proyecto del tercer carril está redactado creo que desde 2008, pero se empezó en el año 2000. Ya llevamos 18 años de espera por el tercer carril. Estaríamos de acuerdo con eso. Sin embargo, no sabemos que ha pasado con ese proyecto. Luego nos dijeron que lo bueno era un tren y ahí nos entretuvieron con el tren y gastaron un montón de dinero público en proyectos y estudios. Algún día alguien tendrá que dar cuenta de esa mala gestión. Ahora nos hablan de un carril reversible. Parece que cada día sale alguien con una nueva ocurrencia.

El alcalde de La Victoria aboga por estudiar la viabilidad de un túnel entre Acentejo y Güímar...

Bueno... hay gente a la que le gusta estar dentro de un túnel, pero yo prefiero el aire libre. Ya la planificación está aprobada y hay que tomársela en serio. No se puede estar permanentemente con ocurrencias. Plantear ahora un nuevo proyecto de un carril bus vao segregado no tiene nada que ver con el proyecto de tercer carril que está redactado. Las afecciones de ese proyecto en el territorio prácticamente se duplicarían y empeoraría el aislamiento de varios pueblos. Ese carril bus vao separado por barreras es un disparate desde el punto de vista medioambiental y económico.

¿Qué haría usted?

Lo primero que haría es ejecutar la vía variante de Los Rodeos; tomar medidas con las infraestructuras que ya tenemos, como reducir las entradas y salidas en algunas zonas de la TF-5, y descentralizar la administración y la Sanidad para reducir los traslados al área metropolitana. A partir de entonces, se podría valorar si es necesario o no hacer un tercer carril. Resulta increíble que todavía estemos con esto. Hay autoridades insulares y regionales que actúan como si fueran concejales de zona, sin una visión global de la Isla.

¿Cuándo acabarán las restricciones por exceso de flúor en La Matanza?

Lo primero que hay que aclarar es que el problema del flúor no es algo que tenga sólo que ver con la naturaleza de la Isla, la clave está en una legislación que está hecha al servicio de un sector económico. Defendido desde las instituciones por CC, que no ha hecho las inversiones necesarias para que la población tenga un agua de calidad como se merece y como, legalmente, debería tener. Todo por la inacción del Gobierno de Canarias y del Cabildo. Dicho esto, hay que recordar que desde 1996 está prevista una desalinizadora en Las Llanadas, en Los Realejos, que no se ha ejecutado, pese a que acabaría con el exceso de flúor. ¿Por qué no se ha hecho si era una inversión mucho menor en comparación con lo que se está gastando ahora pueblo a pueblo? ¿Cómo se ha tolerado esto desde las instituciones responsables? Ahora, afortunadamente, el tema tiene visos de solución. Recientemente se han presentado una obra que resolverá, en colaboración con el CIATF, el problema en La Matanza y La Victoria. Con eso creo que se resolverá en un 90%. Para el resto también se trabaja en una solución prácticamente paralela. Esto se ha hecho ahora, pero el problema no es nuevo y no hay que olvidar quienes son los responsables de que llevemos tantos años bebiendo esa agua que no cumple.

¿Qué prevé el Plan de Acentejo para las estructuras ruinosas en Puntillo de Sol y para El Caletón?

Estamos pendientes de recibir el borrador del plan, porque no sabemos exactamente cómo va a quedar. Esas dos cuestiones corresponden a ese documento y queremos que se resuelvan. Nosotros hemos planteado soluciones en ambos casos. Esas estructuras creo que ya no serán aprovechables, y para El Caletón habrá que buscar una solución, que ya hemos planteado, para que exista un mínimo desarrollo y s e puedan mantener las edificaciones que no invadan el dominio público. Que la población que ha vivido ahí durante mucho tiempo lo pueda seguir haciendo.

¿Cuándo inaugurará el parque El Montillo?

La primera fase está ejecutada en un 90% y ya se trabaja en parte de la segunda fase. Nos faltan detalles, el más importante es el "skate park". Puede que inauguremos este año, antes de que esa zona se acabe.

Después de 35 años en la Alcaldía, ¿se plantea volver a liderar la candidatura del PSOE en 2019?

Pues sí. Estoy en forma psicológica y físicamente. Tengo mucho ánimo y hay muchos proyectos en marcha que quiero terminar. Ahora mismo mi idea es ofrecer mi candidatura para un décimo mandato, si mi partido, mi familia y el pueblo me lo permiten. Aún soy joven, sólo tengo 59 años, aunque lleve nueve mandatos. Dejarlo ahora, con el apoyo que me dan los vecinos, sería defraudar su confianza.