"La Palma tiene la mayor inversión en obra pública de toda la historia"

Jorge González es firme. Cuesta tambalearlo a base de preguntas. Se revuelve para defender la actuación del Cabildo con el Fdcan, niega con rotundidad que para su Consejería siempre trabajen las mismas empresas y certifica que la Isla será más potente en un futuro cercano. Es uno de los "tiburones" del PSOE palmero. Y lo sabe.

Las instituciones han pasado de gestionar miserias a recibir más dinero que nunca. ¿Está el Cabildo desbordado por el cambio económico?

Lo que hemos hecho es preparar el Cabildo para la cantidad de recursos que iban a venir, modernizando la institución a nivel orgánico, desdoblando los servicios de contratación, aumentando el personal para sacar proyectos más rápidamente...

¿Prepararse? ¿En serio? Pero si están atascados con el Fdcan y con proyectos propios de relevancia.

Eso no es verdad. No es cierto que se haya paralizado el Cabildo con el Fdcan ni que estemos desbordados, y se demostrará con la justificación de los años que ya han pasado de este fondo.

Bueno, siendo realistas, el Gobierno les ha dicho que deben justificar ya la anualidad de 2016.

Se han ejecutado no solo las obras sino también los planes de empleo que son importantes y la vertical de I+D+i que hemos desarrollado. Lo vamos a justificar todo y no se van a perder recursos. En estos momentos tenemos la mayor inversión en obra pública que La Palma ha conocido en su historia. Los ciudadanos nos piden inversión para ayudar a la creación de empleo. Hace apenas dos o tres años teníamos 11.000 parados y ahora tenemos 8.000, una cifra aún sangrante pero estamos en la senda adecuada para lograr en los próximos años el despegue que siempre habíamos ansiado en la Isla.

¿El mismo despegue que otros anunciaron hace dos décadas y que nunca vivimos?

Estamos hablando de inversión real, de un avance importante en materia de planificación que va a permitir que los inversores que miraban a La Palma con cierto recelo por falta de seguridad jurídica ahora comiencen a confiar, de avance enorme en turismo con una proyección que se ha consolidado, hemos destrabado proyectos como el centro de visitantes del Roque, que era una utopía hasta hace apenas unos años y cuya obra civil está a punto de finalizar; está la Cueva de las Palomas, que en un futuro cercano será un recurso fundamental, y vamos a avanzar en estos años en la Fuente Santa hasta tener el balneario, además de la apuesta por las nuevas tecnologías, que darán también un empuje.

Regresando al desarrollo del Fdcan, desde fuera no parece que haya sido tan idílico.

Hemos tenido dificultades con un programa complejo como el Fdcan, pero, entre todos, ayuntamientos y Cabildo, las hemos superado. Repito que se han ejecutado y se están ejecutando obras, también planes de empleo en todos los municipios. Hay un plan definido y estructurado a diez años.

Y para esos proyectos del Fdcan y obras propias del Cabildo, ¿siempre se contrata a las mismas empresas?

No. Trabajamos en la medida de lo posible con empresas de La Palma y con todas aquellas que ganan los concursos públicos del Cabildo.

¿Concursos teledirigidos?

Concursos públicos, con proyectos y ofertas. Un ejemplo: a los asfaltos que acabamos de adjudicar se presentaron cinco empresas por cada uno de los tramos de asfalto y han ganado las que han presentado mejores propuestas. Aquí no se teledirige nada ni se premia a una u otra empresa.

Usted siempre habla de la inversión potente en asfalto, con planes anuales. Ese mensaje, ¿no choca con la desesperante realidad que se vive en las carreteras del Norte y del Sur?

Es un tema competencial, aunque estoy de acuerdo con lo que usted dice. Estamos realizando un gran esfuerzo para mejorar nuestras carreteras, tanto en asfaltado como en mejoras de trazados, pero es verdad que con los recursos que tiene ahora mismo el Gobierno de Canarias es difícil explicar que no se produzcan avances significativos en esas vías. La gente ya está cansada de la lentitud en la carretera del Sur, y en el Norte no fue el mejor proyecto y ya ni hablemos de la ejecución.

¿Por qué no se adapta el túnel nuevo de la Cumbre para ponerlo en doble sentido?

Ponerlo en doble sentido cuesta 34 millones de euros y los recursos son los que son. Está ejecutado en un solo sentido y solo lo podemos poner en ambos cuando hay una emergencia.

Usted dirige nuevas tecnologías, ¿se puede hablar de isla inteligente en un territorio con zonas de TDT oscuras?

El tema de la TDT es una cuestión del Estado. Es verdad que en el siglo XXI parece mentira lo que ocurre con la TDT y es lo que hemos trasladado al Gobierno de Canarias....

La sensación es que todo lo que no sale es competencia de otro.

El Cabildo ha hecho sus deberes e incluso elaboramos un estudio que trasladamos al Gobierno de Canarias para que lo utilice como herramienta ante el Estado, donde hemos analizado los lugares a los que no llega la señal y las razones por las que no llega. Con soluciones.

Asumió hace escasas fechas la Secretaría de Organización del PSC. ¿Hizo bien su partido forzando que lo echaran del gobierno?

Bueno, al PSC lo echaron del gobierno, no se fue.

Ya, pero...

Quien toma la decisión y firma la resolución es el presidente del Gobierno de Canarias. Fue una errónea decisión del presidente que perjudica a todos los canarios. Optó por quedarse con un gobierno en minoría, con posibilidades de maniobra muy cortas, aunque ahora parece que tiene un socio de gobierno con el que comparte todas las políticas, el Partido Popular. El PSC, que rechazó los presupuestos, se ha puesto en la oposición de forma clara y nítida.

¿No cree que fue presionar para que los echaran?

Cuando se está con un socio de gobierno no puedes estar de acuerdo en todo. Hay temas en los que se discrepa y hay que tener madurez política. Cuando no se tienen alturas de miras y no se quiere llegar a un acuerdo, ocurre lo que ocurre.

Con usted de secretario de Organización del PSC en aquel momento, ¿hubiera ocurrido lo mismo?

No hablo de futuribles. La situación fue la que se dio en aquel momento, la que se produjo.

Encabezará la lista al Parlamento de Canarias

"Estoy a disposición del partido, de lo que decidan mis compañeros. Estaré en el lugar que se entienda mejor para el Partido Socialista y para los ciudadanos". Jorge González se resiste a confirmarlo, incluso no es de su agrado la conversación y es que considera que ahora no toca hablar de candidaturas: "Tenemos muchos retos por delante en este año y medio de legislatura y toda nuestra atención está centrada exclusivamente en afrontarlos y resolverlos, sin que nada nos pueda distraer del objetivo", pero después de haber sido concejal en Breña Alta y asumir el área insular con más recursos económicos, Infraestructuras, con una repercusión clara en todos los municipios, es sencillo pensar que la mano derecha de Anselmo Pestana tendrá que unir su futuro al Parlamento de Canarias, encabezando la lista de su formación por La Palma en sustitución de Manuel Marcos Pérez. Es probable que esté acompañado, como número "2", por una de las integrantes del comité local socialista en Los Llanos de Aridane. Además, haber asumido el cargo orgánico de secretario de Organización del PSOE en Canarias, que reconoce aceptó tras consultarlo en el seno familiar "y encontrar el apoyo" de su mujer, es otro condicionante para que su trayectoria política se vincule al ámbito regional.