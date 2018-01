La gripe que la censura hizo española

E ste próximo otoño se cumplen cien años de la mayor pandemia que ha vivido la humanidad, con hasta 50 millones de muertos, y que la censura de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial contribuyó a que pasara a la Historia como la "gripe española", al ser éste el único país que informaba sobre ella.

Aunque su origen es desconocido, lo que parece claro es que España no tuvo nada que ver con los primeros brotes de esta enfermedad y, según explica a el catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López-Goñi, la hipótesis que parece más cierta es que las potencias que intervinieron en la Gran Guerra silenciaran las muertes por gripe.

"La gripe no hace héroes, el héroe es el que muere en el campo de batalla, no el que muere en la cama con gripe, así que estas eran noticias que se censuraban y no salían en los periódicos", relata.

Lo que sí salía en la prensa era que en España había una epidemia de gripe, la gripe española. "Como España no participó en la contienda, estas noticias no se censuraban, se hablaba de lo que ocurría en el país y lo que pasaba era la gripe".

Gripe que, todo parece indicar, llegó a España desde Francia.

Y es que en este país vecino podría estar uno de los focos que se barajan como origen de la pandemia. En concreto, en un campamento militar británico en el norte de Francia, donde hubo una epidemia de neumonía con unos síntomas muy parecidos a los de la gripe.

Era una zona costera, con muchas aves migratorias y granjas con cerdos, patos y gansos, lo que facilita la existencia del virus.

Otra de las hipótesis relaciona el origen de la enfermedad con la llegada de soldados de Laos, Vietnam y Camboya que fueron a Francia a luchar, y con los soldados procedentes de campamentos americanos, donde hubo epidemias de gripe en los primeros meses de 1918.

"No sabemos exactamente el origen, pero muy probablemente se encuentra en ese movimiento de tropas que hubo por la Primera Guerra Mundial", concluye López-Goñi.

Independientemente de su origen, lo cierto es que este virus causó más muertes que cualquiera de las pandemias que haya vivido la humanidad, incluida la peste durante la Edad Media o la viruela, y fallecieron más personas en la gripe del 18 que todas las que ha provocado el sida.

La gripe del 18 tuvo varias oleadas, la primera en los primeros meses del año, aunque no fue tan agresiva. "La gran oleada fue la de los meses de septiembre, octubre y noviembre y fue a nivel mundial ocasionando, según algunos autores, hasta 50 millones de muertos, un 3% de la población mundial".

En España, se estima que la gripe causó 200.000 muertes y en esa ocasión afectó especialmente a la población joven, entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural.

En 1918 no se había aislado el virus -fue en 1933- y no se sabía muy bien lo que era. Desde 2005 se han recuperado muestras y se ha podido detectar el genoma del virus de la gripe.

Era del tipo AH1N1. "Es muy virulento porque activa de manera excesiva el sistema inmune, lo que se llama una tormenta de citoquinas", explica este catedrático de Microbiología.