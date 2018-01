"El enorme retraso con las vías es culpa de la Consejería y de todos en la Isla"

El presidente tinerfeño, Carlos Alonso, asumió Carreteras en 2015, pero a su sombra opera el director de Fomento, Miguel Becerra, quien se moja bastante y no niega su malestar con la etapa del PSOE en Obras. Además, y si bien achaca a la Consejería regional el "enorme retraso" en vías de Tenerife, también culpa a la sociedad ("a todos") porque "las dificultades para encajar trazados aquí no existen en otras islas", lo que ejemplifica con la contestación al anillo de Icod a El Tanque.

Se han publicado las expropiaciones del anillo de El Tanque a Erjos y las de San Isidro a Los Cristianos de la TF-1: ¿temen problemas?

No, en principio no, al casi no afectar a casas, que es lo más complejo porque hay que buscar una reposición, reconstruir partes, buscar una mayor en otro sitio... Estas son expropiaciones forzosas y, aunque puede haber algún invernadero o terreno con cultivos, si no existe acuerdo económico, se acaban imponiendo.

¿No hay ni una casa en el casco de El Tanque, Ruigómez, Erjos??

No puedo asegurarlo, pero sí que no hay núcleos, sino, en tal caso, viviendas sueltas. No es como en la TF-5, donde sí habrá más casas.

Siempre con cautela sobre plazos, ¿cuándo cree que empezarán?

La verdad es que, a veces, generamos falsas expectativas, aunque entiendo el estrés que hay y que queramos ver las obras mañana, pero tienen unos procedimientos. Sobre Erjos, existía un proyecto, pero, al no ejecutarse en los últimos 5 años, ya se adjudicó su actualización y la consejería nos ha dicho que estará en abril o mayo. Antes eran 305 millones y, ahora, un poco más. Tras esto, se podrá licitar a finales de este año o principios de 2019 y que empiecen justo luego, pues no es lo mismo que se presenten dos empresas a que sean 15.

¿Empezarán por algún extremo o, incluso, por ambos a la vez?

Para eso, va a ser muy importante el pliego, aunque no es muy lógico empezar por los dos lados porque no se mejora la comunicación, ya que el que parte de la gran rotonda de Santiago irá directamente al túnel y el otro pasa de la rotonda previa al casco de El Tanque a una vía que lo circunda hacia el Teide y que llega un poco más abajo de los camellos para, luego, atravesar hasta el túnel. La verdad es que no podría decir por dónde se empezará.

¿Y para cuándo lo de la TF-1?

Ya está el proyecto Chafiras-Oroteanda, con pocas expropiaciones, y el compromiso es que se licite antes de junio y comience en el segundo semestre de 2018. En 2019 podría empezar el tramo de Las Chafiras-Los Cristianos, pues ya se está expropiando y redactando. Le hemos pedido a la consejería que use la fórmula, que utiliza mucho el Ministerio, de adjudicar la redacción y ejecución al mismo tiempo para acelerarlo porque el diseño es sencillo, al pasarse a 6 carriles y no cambiarse el trazado. Esto, a veces, no gusta a técnicos y administración porque parece que pierden control, pero creemos que el retraso que llevamos lo justifica. Si es así, podría comenzarse a inicios de 2019?

Y algunos dirán: qué casualidad, justo antes de las elecciones?

Si soy sincero, creo que difícilmente será antes y, más bien, a finales de 2019, pues, aunque se licite a la vez, la contrata debe hacer el proyecto.

Con todas las cautelas también, ¿cuándo se acabarán esos tramos?

Uf, no me mojo porque es lo que digo de las expectativas. Lo importante es que los presidentes del Gobierno y Cabildo se comprometieron a que, en 2021, estarían, aunque esto dependerá de muchas circunstancias. ¿Te imaginas cómo será cuando hagamos el desdoblamiento de la TF-5 con el tráfico que soporta? ¿Qué hacemos: trabajar solo de noche? Asfaltar sí se puede, aunque con dificultad, pero no usar palas llenando camiones?

Más allá de la falta de planificación o no, ¿se equivocaron mucho, pues, los políticos desde los 90 al dar plazos y crear expectativas falsas y de ahí el imparable malestar?

Sobre la planificación, diría rotundamente que no porque el PIOT, que ordenaba y tenía unos capítulos muy completos sobre infraestructuras, fijó qué había que hacer: un corredor de alta capacidad que circundara la Isla. Eso es el anillo y, a inicios de los 90, ya se decía que, en cualquier caso, había que completarlo con un sistema ferroviario?

De hecho, usted mantiene que los trenes son imprescindibles, más allá del Bus-VAO, el tercer carril?

Efectivamente? Por tanto, no creo que se fallara en la planificación?

Pero sí en ejecución y plazos?

El problema en Tenerife ha sido que, quizás, en su día debimos decir que íbamos a por todas con el tercer carril en la TF-5 y no lo hicimos?

¿Y por qué no se hizo?

Porque se puso el énfasis en el anillo y en ampliar la TF-1...

¿Y eran obras incompatibles si, en realidad, siempre se vincularon?

Sí, pero hay que atender a que, con la última fase del convenio de 2009, se termina el tramo de Icod a El Tanque y el de Santiago a Adeje porque este sí era muy necesario. Además, se redacta el proyecto del túnel de Erjos y estas eran las prioridades, así como la vía exterior, aunque se incluye en el anexo 3. El problema fue que, desde 2009, ha habido una sequía total y no se terminan sino las pequeñas obras, salvo, el otro día, el ramal a Fonsalía. No se acaba ni Ofra-El Chorrillo, aunque se hicieron los tramos de la vía del litoral de Santa Cruz?

Y ahora no se descarta ni tirar el puente no terminado de Ofra?

No tengo esa información?

Pero sí la de que se necesita un nuevo concurso y proyecto?

Sí, porque se canceló el contrato? A ver, ha habido un gran retraso general y lo que evidencia la sentencia del Supremo es que, con esos 138 millones de 2012 a 2016, que son unos 700, todo sería ahora diferente.

Aparte de los recortes, ¿no ha faltado voluntad y eficacia política?

Sinceramente, si hubiera venido ese dinero, se habrían ejecutado esas obras, que estaban en el convenio, planificadas y todas con proyectos.

Pero, desde los 90, el problema gordo siempre estuvo en la TF-5 y se priorizaron otras vías? ¿Que se descartara la exterior lo retrasó todo?

Sí, el problema principal estaba ahí y la solución primera que se planteó fue esa vía porque, cuando la cola llega a Los Rodeos a primera hora y se encuentra con los tres carriles, ya no hay. Es decir, no está por Padre Anchieta o por el hospital?

Pero ahí se ralentiza mucho?

Sí, pero no es la cola que hay en Tacoronte, El Sauzal?

Hasta Santa Úrsula, a veces?

Efectivamente. Se planteó que parte de ese tráfico que va al Sur vaya desde La Orotava por el anillo cuando se cierre, mientras que otro que va al Sur o área metropolitana cogerá desde El Búnker, en Guamasa, hacia El Chorrillo?

Y prevé 5 años para el Bus-VAO, pero ¿cree de verdad que el tercer carril desde Guamasa y los enlaces de Padre Anchieta se acaban en 2019?

Trabajamos para eso; seguro?

¿El Bus-VAO no puede acelerarse?

Contemplamos esos 5 años ya que todos recordamos lo que costó el enlace de Las Chumberas porque hubo que canalizar su tráfico?

O el túnel de El Guincho, previsto para un año y que se hizo en 8?

Sí, pero por problemas geológicos. El Bus-VAO tendrá problemas porque el tráfico no lo podemos vaporizar ni se podrá derivar a Tacoronte?

Aludo a El Guincho porque Melchior, con el que trabajó, no solo insiste, como usted, en los trenes, sino en el gran túnel que atraviese la dorsal entre La Victoria y Güímar...

Mantenemos el tren del sur al creerlo más prioritario, mientras que el del Norte está elaborado técnicamente, pero habrá que actualizarlo, y con la ley del suelo vemos cómo encauzamos su trámite. Eso sí, desde hace un año dedicamos todos los esfuerzos a buscar soluciones a la TF-5 para tenerlas en 3 o 4 años, pero estuvimos 1 año discutiendo con la consejería que había que reconvertir lo de pasar de 4 a 6 carriles en uno Bus-VAO, porque un estudio indicaba que el nivel de uso del vehículo era de 1,1 pasajeros y que se podía atemperar.

No lo dice, pero se refiere a los problemas con Chacón: ¿ha notado un cambio con el nuevo consejero?

Sin lugar a dudas?

Pues el PSOE lo pone muy en duda y critica que no se estrenase ni un metro de vía en Tenerife en 2017?

Claro, pero eso de estrenar vías no es algo de la noche a la mañana, ni reformar un baño se hace así. Hay que pedir licencia, presupuesto? En administración, los meses son unidades de cuenta microscópicas. ¿Qué ha cambiado? Hay que ir a la hemeroteca y ver los grandes problemas que tuvimos para convencer a la consejería sobre el Bus-VAO y su disculpa final fue que debía decidirlo Tráfico en Madrid y que había que pedirle un informe. Pero luego, con actuaciones puntuales como el tercer carril desde Guamasa, tardamos otro año y decían que no éramos competentes.

O adelantar el dinero del anillo?

Igual, y le pedimos que, con el convenio, hicieran la TF-5 y TF-1, que nosotros haríamos el anillo.

Sin embargo, Bermúdez dice que no ha cambiado nada, por ejemplo, con Ofra-El Chorrillo...

Pues nosotros sí notamos un cambio de actitud brutal por haber podido firmar un convenio para hacer nosotros ese tercer carril, el proyecto para vehículos lentos entre Los Realejos e Icod, para anticipar el dinero del anillo? Y todo se redacta ya.

Aun así, CC (de 1987 al 93 como AIC) ha gobernado y gestionó mucho tiempo Obras: ¿no tienen básicamente la culpa, no hacen autocrítica, qué piensa usted?

Sí creo que esta isla tiene un enorme retraso viario?

¿Culpa de??

En parte, de la propia Isla y de la consejería.

¿La propia isla implica el Cabildo o a la sociedad?

Nos incluye a todos y recuerdo que, para trazar el anillo Icod-El Tanque, estuvimos más de 2 años.

Por las muchas casas...

Sí, y pasaba por El Chinyero. Había mucha sensibilidad y rechazo, aunque, por suerte, la obra ha quedado muy bien y ha sido premiada?

Y la gente de El Tanque está muy agradecida porque, en 4-5 minutos, casi se pone en La Guancha?

Y no te digo nada la de Santiago, pero esta dificultad para encajar un trazado no existe en otras islas... Las tres actuaciones claves en la TF-5 y TF-1 son casi de 800 millones y, si la anualidad del convenio es de 207, se necesitan cuatro, sin entrar en la vía exterior o los 6 carriles...

Porque aún defiende esa vía?

Sí, sigue siendo vital, pero no es prioritaria respecto a esto otro.

¿Y no es prioritario cambiar los horarios laborales y de la ULL?

Sin duda. Las carreteras no son un fin en sí mismo; es más, en algunos casos generan costes por aislamientos o dificultad geográfica. Y más en una isla con tanta escasez de territorio. No solo trabajamos en la oferta, y tiene su calendario, sino en el problema de la movilidad, que solo solventaremos si cambiamos los hábitos. La principal prueba es cuando se unió Carreteras y Movilidad, el transporte público. Y hay muchas medidas, como que los grandes polos atiendan a cómo llegan sus clientes y trabajadores. En el Cabildo, hay horario flexible?

Pero esto es global, pues, los viernes, ya hay colas al subir la TF-5?

Sí, porque su tráfico es muy pendular y se agrava los viernes porque casi todos los horarios son continuos. En cualquier lugar del mundo, a las empresas con más de 50 trabajadores se les exige un plan de movilidad para hacerla más racional. Por eso, trabajamos esto con los hoteles del Sur y la CEOE, aunque haya menos de 50 trabajadores, para compartir coches, dando bonos o contratando vehículos, como hacen muchos profesores. Los hospitales son fundamentales, ya que, desde el Norte, vienen más de 400 personas al día a hacerse extracciones de sangre y nos planteamos por qué no se hace eso en el hospital norteño, el CAP de La Orotava o Puerto y que viaje la sangre o que el resultado de la analítica vaya por "bites". También planteamos retrasar el horario de la ULL, pero son decisiones en esos ámbitos. Mientras, tratamos de que se reserven los aparcamientos a los que vienen de más de 30 kilómetros?

¿Y no es un cambio cultural que requiere mucho tiempo?

Algunas son solo decisiones gerenciales en el hospital o empresas, pero yo no se las puedo imponer ni culpabilizar, sino que se incorpore la movilidad como algo importante a la hora de planificar?

¿Ve factible el túnel norte-sur?

Se ha planteado varias veces, pero la longitud hace que los coches vayan en otra plataforma, con lo que, sinceramente, lo veo más complicado. Además, la geología también puede ser difícil y vamos a ver qué pasa con el túnel de Erjos (6 kilómetros, frente a 14 en la dorsal) y los acuíferos. La verdad es que no vemos técnicamente lo de la dorsal.

Los trenes sí, pero ¿en qué año, en 2030...?

2030, 35? Sí sé que, con la movilidad, habrá mucho cambio porque es una cuestión de modelo.

En ese sentido, ¿se ha apostado de verdad por el transporte público o faltan muchas guaguas a muchas horas y destinos, aunque sean deficitarias? ¿Esto no hace que no seas nadie sin coche?

Hay una cuestión cultural sobre el coche que, por lo que sea, se sigue dando. Cada vez que preguntamos en la universidad, la aspiración de mucha gente con 18 años es tener su coche propio?

No tenerlo lo ven como un fracaso personal.

Sí, por la libertad que te da para moverte por la isla y porque la población está muy dispersa?

Por eso mismo, ¿no han fallado al dar alternativas con la guagua?

Siempre se puede hacer más y, si tuviéramos el doble de guaguas, la oferta sería mucho mayor. Aun así, gastamos en Titsa 27 millones al año, renovamos la flota y los precios, pues creamos más bonos e ir y volver al sur cuesta hoy 12 euros.

Pero, ojo, ahora es más caro ir del norte al sur que a otras islas: ¿hay que subvencionarlo también al 75% para evitar otra doble insularidad?

Y ya lo hemos pedido porque el 50% que hay lo soporta mayormente el Cabildo y creemos que deben aportar más el Gobierno y el Estado.

"El Reina Sofía está en gran parte desbordado"

Becerra tiene claro que el aeropuerto del Sur "está desbordado" en buena parte de sus subsistemas porque la demanda es superior a la oferta, "al haberse alcanzado los 10 millones de usuarios". Y más al tratarse de un aeródromo tan turístico, con la competencia que hay en ese subsector y con mucho visitante de movilidad reducida, aparte de que, "junto a Los Rodeos, es muy rentable. Necesitamos una terminal mucho mayor, con más superficie, más cómoda y adecuada a los turistas, que vienen con más maletas y esperan durante más tiempo". Asimismo, cree justo reivindicar más líneas interinsulares y espera que, con las nuevas compañías, esto se dé.

El Puerto: "Caben líneas comerciales y cruceros"

La charla se produce el jueves y ese día se dan novedades sobre el proyecto portuario para el Puerto y los áridos. Sobre el ansiado puerto, remarca que "físicamente no ha cambiado nada respecto al proyecto acordado hace 2 años y que, por tanto, caben cruceros y líneas comerciales si las compañías quieren, pues pueden entrar barcos de 240 metros y los que tengan 80 podrán hacer el reviro dentro, mientras que los mayores entrarán marcha atrás. Lo que pasa es que, "administrativamente y cuando se acabe la obra en 6 o 7 años, si una compañía quiere operar, habrá que cambiar la categoría porque, si se le daba la comercial, debía crearlo el Gobierno y, si se le quitaba, podía hacerlo el Cabildo, que era lo buscado".

Fonsalía, Los Cristianos, Granadilla, gas y áridos

Además, cree imprescindible el puerto de Fonsalía, recalca que las compañías siempre han preferido el sur para operar con La Palma, La Gomera y El Hierro, y que esto permitirá rehabilitar el litoral de Los Cristianos hasta la montaña, reimpulsar la playa de Los Tarajales y desahogar el tráfico. Asimismo, no entiende las dudas sobre el gas y el puerto de Granadilla y se pregunta cuáles son los intereses para mantener la energía fósil actual, "que cuesta cientos de millones". A su juicio, la limpia acabará imponiéndose, "el gas nunca la frenará" y el principal escollo ha sido la calificación del suelo, "lo que soluciona la nueva ley". Sobre la calidad de los áridos para construir, y poco antes de la queja de Fepeco, avisa de los déficits y, si bien cree que lo del PIRS ayudará a corto plazo, coincide en que debe cambiarse el PIOT. Una modificación que diga dónde no se puede extraer, y no al revés, elaborándose luego estudios, evitando aprovechar las licencias de movimientos o explanación de tierra y descartando que prolifere lo ilegal.