Garzón celebra la autocrítica de Podemos tras el 21D

El coordinador federal de Izquierda Unida y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha celebrado este lunes la "autocrítica" del partido morado y su líder, Pablo Iglesias, por los "malos" resultados de las coalición Catalunya En Comú-Podem en las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Asimismo, ha abogado por que los distintos actores del espacio de la izquierda política "dejen de hablar" de cuestiones internas y aborden "las soluciones" a los problemas "cotidianos" de la gente.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Garzón ha apuntado que Podemos, al igual que IU, ha hecho un "ejercicio de autocrítica" y ha planteado la necesidad de "mejorar" tras los resultados cosechados en los comicios autonómicos del 21-D. Este sábado, en la reunión del Consejo Ciudadanos Estatal, el líder de Podemos reconoció que los resultados los comunes fueron malos en comparación a los de 2015, y señaló que "deberían haber hecho las cosas mejor".

Asimismo, pidió a IU buscar la unidad de la izquierda hablando de propuestas que "cambien la vida de la gente" y no de cuestiones internas. Iglesias se pronunció así después de que Garzón reclamase a Podemos cerrar este trimestre un acuerdo-marco para renovar su alianza con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de 2019.

"Muchas cosas se pueden corregir dentro del espacio político de la izquierda", sostiene Garzón, que considera que los distintos actores políticos de la izquierda ahora tienen que "trabajar por mejorar" y construir un espacio político más "abierto y plural", lo que a su juicio implica "negociar más" con los aliados de la coalición.

DEBATE DE LA IZQUIERDA "CUANTO ANTES"

La construcción de ese espacio político, ha manifestado, debe "apuntalarse lo antes posible". Según ha recalcado, "cuanto antes" se aborde ese debate "mejor": "Hay que hablar en positivo capaces de demostrar a la gente que tenemos un proyecto de país", ha remarcado, insistiendo en la necesidad de ofrecer un modelo basado en derechos sociales.

Para Garzón, "algo sucede" cuando en las últimas elecciones catalanas los partidos más votados de los dos bloques políticos --constitucionalistas e independentistas-- son de derechas, en referencia a Ciudadanos y al PDeCAT.

Para el diputado de Unidos Podemos, tantos el PDeCAT como Ciudadanos "quieren una España sin derechos", a pesar de que han ganados las elecciones. En este sentido, ha lamentado que el 21-D hayan tenido más éxito las opciones políticas que "han simplificado más" y que el espacio de la izquierda "no haya sido capaz de explicar y comunicar bien" sus propuestas.

"El resultado del PSC tampoco es bueno", ha afirmado, y ha rechazado que la debacle de los 'comunes' pueda deberse a la postura o "ambigüedad" de Unidos Podemos en el debate territorial. NO SE PUEDEN DESCARTAR OTRAS ELECCIONES EN CATALUÑA

Por otro lado, Garzón no ve posible una investidura telemática del candidato de JunstxCat, Carles Puigdemont, desde Bruselas. "Creo que el president debe ser una persona con presencia en Cataluña", sostiene. Asimismo, ve "tan irracional" querer declarar la independencia de Cataluña como decir que en la Comunidad Autónoma "no pasa nada" y ha abogado por "dialogar y negociar". "Con Puigdemont en Bruselas no se normaliza", ha apostillado, para después añadir que tampoco ayuda la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Garzón cree que, una vez haya Govern en Cataluña, sería una "anomalía" continuar con la aplicación del 155. Eso sí, ha dicho que no tiene "claro" que vaya a formarse Ejecutivo y que "no se pueden descartar" nuevas elecciones en Cataluña dada la "compleja" aritmética parlamentaria, pese a que sostiene no es "deseable" que esto ocurra.