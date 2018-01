Correa advierte: "Valle Colino se enfrenta a un problema grave"

El concejal de Medio Ambiente de Santa Cruz, Carlos Correa, reconoció ayer que están "preocupados" con la situación del albergue comarcal de animales de Valle Colino, situado en el municipio de La Laguna, y advirtió de que el refugio se enfrenta a un problema "muy grave".

El edil de la capital hacía referencia así a las dificultades que se están produciendo para cerrar el nuevo convenio que regirá la gestión del centro.

Correa aseguró que hasta ahora "no ha pasado nada" porque Santa Cruz ha abonado "religiosamente" las facturas, en el compromiso de pago que adquirió en su momento, "aún cuando no tenemos soporte jurídico para hacerlo, pues no existe ningún tipo de convenio".

Cabe recordar que en el último pleno de Santa Cruz ya se quedó sobre la mesa la parte del acuerdo que afecta a la capital, además del reconocimiento del gasto correspondiente al último trimestre de 2017, por las dudas que albergaba la oposición ante los avisos realizados desde la Intervención municipal. Por ello, el convenio volverá a llevarse a la sesión plenaria de este mes, ya con la parte administrativa que afecta a la capital resuelta.

Las últimas facturas que ha pagado el consistorio capitalino han sido a través de la figura del enriquecimiento injusto, una fórmula que, según ha advertido el interventor, no debe seguir utilizándose.

"Me preocupa mucho no solo porque no existe ese respaldo jurídico, sino porque si el ayuntamiento de Santa Cruz deja de aportar dinero, Fecapap se va a ver en un serio apuro para poder atender sus obligaciones y, por tanto, la salud y el cuidado de los animales", subrayó.

Fecapap es la federación de asociaciones protectoras de animales y plantas que gestiona desde hace años el refugio de Valle Colino, en el que se recoge a perros y gatos abandonados.

El concejal de Medio Ambiente de Santa Cruz indicó que ve "poco interés" por parte de los demás ayuntamientos implicados en que se resuelva este asunto (La Laguna, Tegueste y El Rosario), y por ello insistió en que debe ser el Cabildo de Tenerife el que asuma la gestión del refugio "al ser este un servicio comarcal".

"Lo que nos ha dicho el Cabildo es que lo más que puede hacer es ayudar a redactar los pliegos de la contratación del servicio, que lo debe realizar La Laguna", recalcó Carlos Correa, quien sostuvo que a la Corporación insular le costaría "cero euros", pues serían los cuatros ayuntamientos los que seguirían traspasando el dinero correspondiente.

"Dudo que aún cuando nosotros le hagamos la transferencia de capital a La Laguna, esta tenga la capacidad para luego tramitar el servicio como dios manda", alertó el edil de Santa Cruz, quien reconoció que "desconoce" cuál es la posición del Ayuntamiento lagunero. "Pero alguna alternativa urgente hay que buscar, porque va a llegar el momento, y lo estoy advirtiendo con bastante antelación, en el que Fecapap se va a ver muy afectada para seguir manteniendo a los animales", añadió.

Según detalló Correa, en el próximo pleno de la capital se aprobarán facturas correspondientes al último trimestre de 2017, a pesar de las dudas, por 141.000 euros, la misma cantidad que fija el convenio que se trata de cerrar como aportación del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Carlos Correa

concejal de medio ambiente de Santa Cruz

"El Cabildo se ha lavado las manos"