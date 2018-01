Ansiedad hasta en sueños, ¿qué significa y cómo combatirla?

La interpretación de los sueños y la peculiar forma en que nuestro inconsciente intenta decirnos algo, ha estado presente a lo largo de la historia de algún modo, desde los primeros pueblos hasta la época actual, pasando por el primer análisis serio a este respecto como fue el psicoanálisis de Freud.

En demasiadas ocasiones, nos pasamos todo el día recordando un sueño y dándole vueltas sobre qué podría significar. Es por eso que recurrimos a libros sobre interpretación de sueños o a internet para desvelar los enigmas cifrados que no sabemos desvelar por nosotros mismos.

Hay aspectos universales para la correcta interpretación de cada sueño, pero aún así no podemos dejar pasar las cuestiones personales y situaciones concretas que el individuo esté viviendo en cada contexto y momento vital en el que se dé el sueño. A veces, lo que soñamos son simples reflejos de nuestras preocupaciones diarias o nuestros anhelos más íntimos.

Hay algunos símbolos que aparecen en nuestros sueños que son más recurrentes que otros. En este sentido, es muy común soñar con animales, con el agua o con un bosque, como también con nuestros seres queridos, familia y amigos, o con compañeros de trabajo. Algunos de esos sueños son agradables y otros angustiosos, donde el miedo se apodera de nosotros. Todos ellos tienen su significado y contienen mucha información sobre nuestra propia personalidad.

Los sueños relacionados con serpientes son muy recurrentes, por ejemplo soñar con grandes serpientes, que te atacan, que están en la cama o en el agua… Para saber exactamente qué te está tratando de decir el subconsciente con ese sueño, solo tienes que entrar en el enlace referenciado.

Soñar con tener ansiedad

Hay varios motivos que pueden llevarte a sentir un estado incómodo de ansiedad en tus sueños, incluso se dan casos en personas que conscientemente nunca han experimentado esa desagradable sensación ni se han visto nunca invadidas por un ataque de pánico en la realidad, estando plenamente conscientes y despiertos. ¿Qué puede querer decir un tipo de sueño como ese?

Algunos analistas oníricos aseguran que debes permanecer tranquilo y no adelantar acontecimientos si sufres una pesadilla de ese tipo, pues aseguran que simplemente indica que has de centrarte en el momento presente y no adelantarte a los asuntos que están por venir.

Sin embargo, otros expertos aseguran que soñar con sufrir problemas de ansiedad puede indicar que necesitas ayuda profesional para tomar el control de tu vida. Si además experimentas cierto grado de malestar durante la vigilia, aunque no sea un cuadro tan severo como el de esas pesadillas, debes acudir a un psicólogo en Madrid como el referenciado, con amplia experiencia, o a alguno cercano a tu lugar de residencia que esté especializado en este trastorno antes de que el problema se agrave y sea más difícil de tratar.

Entre otras soluciones que se dan al hecho de soñar con la ansiedad, podemos asegurar que en cualquier caso debemos tratar de llevar una vida más estable, sin altibajos emocionales, e intentar evitar vivir situaciones que nos estresen o nos agobien.

Para eso no hay nada mejor que practicar asiduamente algo de ejercicio, pues todos conocemos los beneficios que reporta, tanto a nivel físico como mental, con la segregación de endorfinas, las hormonas de la felicidad, que hace que liberemos estrés y nos sintamos mucho más relajados.

Hacer pilates o yoga regularmente son sin duda dos grandes recomendaciones, pero en realidad cualquier tipo de actividad física logrará hacer que te sientas mejor, más relajado y desconectado de las preocupaciones cotidianas, de aquello que te angustia y te oprime. Puedes salir a correr o quedar con alguien regularmente para jugar al tenis, por ejemplo.

La fisioterapia para combatir la ansiedad

Cada vez son más los especialistas que recomiendan sesiones de fisioterapia para luchar contra la ansiedad y la depresión. Desde hace tiempo, sabíamos que los pacientes que sufrían ansiedad o depresión acudían al fisioterapeuta para aliviar las tensiones musculares derivadas de estos males. Pero en la actualidad, numerosos estudios demuestran y avalan la efectividad de tratar ese tipo de patologías con fisioterapia.

La relación que existe para ayudar en estos procesos es que la fisioterapia activa física y mentalmente, contribuye a reducir el dolor crónico, además de mejorar la calidad de vida, sin ningún efecto secundario como ocurre con muchos de los medicamentos dedicados a estos mismos fines. En La casa del fisio se encuentra todo el material para fisioterapia necesario para las sesiones y es donde los especialistas pueden realizar cómodamente su compra online para poder tratar a sus pacientes.

Otra de las grandes ventajas que brinda el tratamiento a través de la fisioterapia es que puede aplicarse en cualquier fase del proceso de ansiedad, angustia o depresión, ya que puede aliviar los síntomas que se dan tanto al comienzo, aquellos que aparecen el pleno auge o incluso aquellas secuelas que aún quedan cuando lo peor ya ha pasado.

La fisioterapia para este tipo de malestares busca la liberación de endorfinas, esa sustancia de las que hablábamos cuando hacíamos referencia al deporte, las hormonas de la felicidad, que nos hacen sentir mejor y que facilitan una mejor conexión entre cuerpo y mente. De hecho si las sesiones de fisioterapia se completan con actividad deportiva o viceversa, los resultados que obtendremos serán mucho mejores.

En cuanto a las técnicas empleadas, habitualmente se practica el masaje, que ayuda a destensar el cuerpo, la osteopatía, que libera las articulaciones bloqueadas, la terapia muscular, que desbloquea los músculos contraídos y el Tratamiento cráneo-sacral, que aumenta la vitalidad.

Otras técnicas son la liberación miofascial y el drenaje linfático. Y es que tal como dice Daniel Catalán, de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental “Cada persona tiene una zona en la que acumula más tensión. Esta técnica -el drenaje linfático- actúa sobre el sistema simpático y parasimpático; los regula y compensa. Y, como mejora la circulación, produce un efecto relajante. Muchos de los problemas de ansiedad afectan al sistema digestivo, y el drenaje linfático ayuda a la musculatura lisa (paredes intestinales, vasos sanguíneos, etc.), con lo que conseguimos aliviar esas tensiones”.