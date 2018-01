El Auditorio de Tenerife abre el plazo para participar en 'Opera (e)Studio'

El Cabildo de Tenerife, a través de Auditorio de Tenerife, ha abierto el plazo para participar en la academia de formación integral para jóvenes cantantes 'Opera (e)Studio', que pondrá en escena durante el próximo mes de octubre 'La italiana en Argel', título elegido por su director, Giulio Zappa, para mostrar el trabajo desarrollado por el alumnado de la próxima edición y que, como viene siendo habitual, inaugurará la temporada lírica tinerfeña.

Un equipo de profesionales trabajará con el alumnado desde el próximo mes de septiembre hasta la producción de la ópera que se representará en cuatro funciones, del 25 al 28 de octubre, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.

'La italiana en Argel' también será interpretada por el mismo elenco de artistas en el Teatro Comunale di Bologna en siete funciones, entre el 6 y 13 de abril de 2019, informa el Cabildo en una nota.

Las bases están disponibles desde este martes en la web del Auditorio de Tenerife (www.auditoriodetenerife.com), pudiendo optar cualquier cantante lírico nacido a partir del 1 de enero de 1986 y teniendo hasta las 12.00 horas del día 25 de abril 2018 para remitir a la Secretaría de Opera (e)Studio la documentación requerida.

El proyecto contempla tres audiciones que tendrán lugar en el Teatro Comunale di Bologna (Bolonia) el 6, 7 y 8 de mayo; en la Escuela Superior de Canto (Madrid) el 10 y 11 de mayo; y en el Auditorio de Tenerife Adán Martín el 13 de mayo.

Las personas que se presenten al proceso selectivo pueden optar a más de un rol, debiendo interpretar las piezas, tanto las arias como las partes recitativas, de memoria.

Los títulos que se piden para los seis roles de esta edición son: 'Isabella (mezzosoprano o contralto) son las arias 'Cruda sorte!' y 'Per lui che adoro' y el recitativo-aria 'Amici in ogni evento Pensa alla patria'. Lindoro (tenor) las arias 'Languir per una bella' y 'Oh come il cor di giubilo' y el dueto con Mustafá 'Se inclinassi a prender moglie'. Mustafá (bajo o bajo-barítono) la introducción 'Delle donne l'arroganza', el recitativo 'Già d'insolito ardore', el aria 'Elvira, adesso con l'italian' y el cuarteto 'Andate alla malora'. Taddeo (barítono, bajo-barítono o bajo) el dueto con Isabella 'Ai capricci della sorte' y el aria 'Ho un gran peso'. Haly (bajo, bajo-barítono o barítono) el recitativo y aria 'Le femmine d'Italia' y en el caso de Elvira (soprano) dos arias de libre elección, una de ellas necesariamente firmada por Rossini y que contengan al menos un recitativo.

La academia Opera (e)Studio, creada por Ópera de Tenerife en 2013, nació con la intención de potenciar el talento joven a través del perfeccionamiento artístico integral.

A lo largo de las cinco ediciones anteriores han concurrido 610 personas de 13 nacionalidades pertenecientes a diferentes países de Europa, América y Asia.

Bajo la dirección del maestro Giulio Zappa, este proyecto impulsa el desarrollo profesional de jóvenes artistas que acaban de terminar su etapa académica, o bien, se encuentran en un momento incipiente de sus carreras, formando una compañía novel.

DIFERENTES RELACIONES HUMANAS

Los jóvenes iniciarán su proceso de formación con una conexión integral con el mundo del bel canto, abordando todas las disciplinas que abarca el género lírico, desde los aspectos musicales hasta los escénicos.

Además, se tratará de forma especial las diferentes relaciones humanas dentro de los diferentes ámbitos de la ópera entre cantantes, pianistas, directores de orquesta, orquesta, directores, tramoyistas, costureras, maquilladores y escenógrafos.

Este proyecto de Ópera de Tenerife nace con la intención de dar a conocer el trabajo que se hace en la isla, no solo desde el ámbito artístico, sino también poniendo en valor la escenografía y la producción realizada desde el propio Auditorio de Tenerife.

En este sentido también se fomenta la empleabilidad de los profesionales canarios mediante su presencia en un sector altamente especializado y con una importante proyección en el exterior.