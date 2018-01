Hugo Silva, Chenoa y Mario Vaquerizo, los nuevos "Cavernícolas" animados

Mario Vaquerizo, Hugo Silva y Chenoa, estos últimos, por primera vez, prestan su voz a los protagonistas de "Cavernícola", la última película de animación del director Nick Park, que, según Chenoa, la voz femenina del relato, es una historia "muy divertida" de la que, a la vez, destaca su "sencillez".

"Cavernícola" cuenta la historia de Dug, al que da voz Hugo Silva, un hombre primitivo de la Edad de Piedra que "luchará" con la civilización de Bronce para proteger su hogar.

"Mi personaje es un adolescente entusiasta que está lleno de energía, con el que he acabado empatizando", aseguraba Hugo Silva sobre su primer trabajo como doblador de dibujos animados. No obstante, afirmaba que "había olvidado" esa energía juvenil, y ha bromeado al recordar "cómo cansa ser un adolescente".

Al protagonista de "El cuerpo" (2012) le parece que, a diferencia de la interpretación física, ya sea en cine o en televisión, doblar a un personaje de dibujos animados da la libertad de no estar sometido a "factores externos" que condicionen, como "estar en la marca, seguir la dinámica del guion o crear tu propio personaje", ha dicho.

El villano Lord Nooth, al que dobla Mario Vaquerizo, obliga al protagonista a apostar su territorio con el "juego sagrado": Un partido de fútbol. Si pierde, trabajará en las minas eternamente.

"El personaje que interpreto es un amanerado y, claro, yo también tengo pluma, pero a pesar de ser malo tenía su corazoncito, sentía que el personaje era como yo", ha confesado Vaquerizo que, entre risas, relata: "Yo le decía a los guías, ¿quieres más pluma? ¡Pues yo te doy pluma!".

"Yo no soy actor profesional de doblaje, mi incursión en este mundo es accidental", ha dicho Vaquerizo, "veterano" doblador de cintas infantiles tan populares como "Hotel Transilvania".

Asegura el empresario, también escritor y mánager, que le "divierte" este trabajo de modo especial porque "no es sólo poner tu voz a un personaje, es interiorizarlo y comprender a ese personaje", así como "darles la misma profundidad que a cualquier ser humano", con "sus subidas y sus bajadas".

En su opinión, "Carvenícola" es una película "muy universal" que representa valores "muy chulos", como la amistad, el liderazgo, la bondad o la valorar la libertad.

Chenoa, que dobla a Val, "una personaje valentona", ha afirmado que había momentos difíciles, ya que era su primera vez doblando, donde le decían "no te vuelvas 'Chenoa', que se te va", en referencia a que tratara de olvidarse "a sí misma".

La cantante ha tenido que contenerse muchas veces, ya que los hombres prehistóricos se hablaban a gritos; "a veces proyectaba como si cantara, pero no era lo mismo", indica, aunque enseguida logró que "no que no quedara muy forzado".

"Lo que pasa es que soy una chica que no grita mucho, no me gusta", ha dicho a Efe.

A este respecto, Vaquerizo añade que "en el fondo mola" porque "tienes que jugar con la entonación y acabas aprendiendo muchísimo. Es como un máster por el que te pagan".

Nick Park es un director y animador inglés caracterizado por realizar películas en "stop-motion", que ha sido condecorado con 4 Oscar gracias a tres de las películas de "Wallace & Gromit", como mejor película animada del año con "La maldición de los conejos" y mejor corto con "Los pantalones equivocado" y "Un esquilado apurado".

"Cavernícola", originalmente llamada "Early Man", se estrena el próximo día 2 de febrero en España, y ha sido escrita por Mark Burton -"Gnomeo y Julieta"- y John O'Farrel -"Chicken Run: Evasión en la granja".