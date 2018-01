Partido para mantener las distancias

Conseguir el triunfo hoy ante el Capo d'Orlando y, además, ir preparando el choque del domingo ante el Estudiantes, último partido de la primera vuelta y encuentro clave para clasificarse para la Copa del Rey, es el objetivo del Iberostar Tenerife en una semana que se presenta intensa con un viaje de por medio a Italia.

Tres importantes bajas para el choque de hoy en Sicilia. Las ya conocidas de Richotti y Tobey, a las que se une la del base Rodrigo San Miguel, que ha pedido permiso al club para quedarse debido a su próxima paternidad.

Serán tres bajas de titulares para un partido duro y en el que la victoria es clave no solo para asegurarse su clasificación para la siguiente fase, sino para mantener el primer puesto del Grupo B de esta Champions League.

Pese a estas ausencias, el Iberostar Tenerife llega a Italia con un equipo de garantías, lo que ha demostrado a lo largo de las dos competiciones que está disputando. No tendrá tantas rotaciones, aunque para ello Katsikaris desplazó también a los vinculados Bonde y Adnan Omeragic, quienes es posible que puedan tener sus minutos de juego, perfectos para demostrar su calidad.

Pero para ganar hoy, el equipo deberá mostrar su mejor versión. Ganar a través de una defensa intensa y sacar la máxima rentabilidad de su juego de ataque. Enfrente, un rival que solo ha ganado dos veces en Europa -Gaziantep (83-67) y Ventspils (66-55), pero que sabe que hoy tendrá la última ocasión de poder engancharse a la zona media de la tabla.

Ferrán Bassas, tras disputar 14 minutos en el encuentro del pasado domingo frente al Baskonia, donde anotó 2 puntos y repartió 8 asistencia -fue el que más dio de todo el partido-, ya fija la mirada en el partido que los mide hoy al Capo d'Orlando.

"Hay que cambiar el chip y pensar ya en ese partido", decía el base canarista. El Iberostar Tenerife tan solo ha hincado la rodilla una vez, como visitante; fue ante el Ventspils. Precisamente tomando consideración que el equipo juega a domicilio, Ferrán dijo que "siempre es difícil al ser fuera de casa", pero que pese a ello jugarán "con la intención de ganar".

Haciendo mención al partido de ida disputado en el Santiago Martín, Bassas dijo: "Al principio nos pusieron muchos problemas; el resultado no responde a lo que costó sacar adelante el partido", afirmaba el base. "Ellos (Capo d'Orlando) son duros en casa, tenemos que jugar con cabeza y sin ponernos presión", relataba el catalán. A colación de las numerosas ausencias, averaba que no debe de tomarse como "algo negativo", sino un momento para "dar un plus", los jugadores que están.