La oposición impide que se celebre el pleno contra la instalación del gas

La sesión plenaria -extraordinaria y urgente- convocada ayer contra la implantación del gas en La Laguna al final no se pudo celebrar. El enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición lo impidió. La ausencia de los concejales del Partido Popular (PP) Antonio Alarcó y Susana Fernández dejó el camino expedito a Unid@s se Puede (USP), Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Ciudadanos (Cs) y los no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez para frustrar la cita: votaron en contra de la ratificación de la urgencia -un paso previo y preceptivo para el desarrollo de plenos de este tipo- y sumaron 13, superando a los 12 apoyos que obtuvo la postura del gobierno (siete de CC y dos del PSOE, respaldados por dos ediles del PP y el no adscrito Zebenzuí González). Y ahí acabó.

El pleno había sido convocado a las 8:00 horas para sacar adelante una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) presentada por Coalición Canaria (CC) para limitar la instalación del gas en el municipio, después de que el punto se quedase el pasado jueves sobre la mesa. Sin embargo, la sesión apenas duró dos minutos. En ellos, la protesta del personal de limpieza de las dependencias municipales y los colegios puso el sonido de fondo desde la plaza del Adelantado, y también hubo tiempo para que la oposición al completo protestase por la presencia de González, en este caso permaneciendo un minuto en pie.

Lo ocurrido acabó costándole las críticas del alcalde, José Alberto Díaz, y de la edil de Urbanismo, Candelaria Díaz, a los grupos y concejales que rechazaron la cita. "La oposición municipal y su cabecilla, Santiago Pérez, han protagonizado un ejercicio de irresponsabilidad y de cinismo político escasamente compatible con las exigencias de la democracia municipal", expresó el regidor lagunero en el transcurso de una comparecencia, y añadió que era la primera vez "en muchos años" en la que no se votaba la urgencia de un pleno con un único punto. "La oposición no ha considerado urgente debatir y votar un conjunto de medidas concretas para evitar la imposición del gas en nuestro término municipal".

A juicio de Díaz, la instalación de esta energía en La Laguna es para USP, XTF-NC y Cs un "instrumento de desgaste del gobierno municipal y un banderín de enganche electoral". "No han presentado ni una medida, ni una propuesta, ni una alternativa para evitar la entrada del gas", continuó, antes de afearles que al resto de planteamientos los han "adobado" con "consideraciones estúpidas" sobre la hora de inicio de la sesión plenaria. "Es vergonzoso este burdo intento de manipulación política", manifestó el nacionalista, que aseguró que se convocó la cita ayer a primera hora porque era la "única posibilidad" y que la agenda del gobierno está programada "desde por la mañana hasta por la noche".

Los ediles que se opusieron a la celebración del pleno también se pronunciaron ante los medios. La voz cantante la llevó Santiago Pérez (XTF-NC). "Alcaldada", "abuso de poder" o "filibusterismo" fueron algunos de los términos empleados por el veterano concejal, que desgranó a continuación la enmienda de sustitución de su grupo. En ese documento se recoge que no se tiene "por qué adaptar el PGO a una planificación de las infraestructuras del gas natural inexistente", que las limitaciones que La Laguna pudiese establecer en el referido texto urbanístico son "jurídicamente ineficaces" al existir otros documentos de ordenación de mayor rango, así como que la "suspensión temporal de licencias que se propone es completamente inútil e innecesaria, ya que no se puede suspender lo que no se puede otorgar".

En relación a esos aspectos, el alcalde respondió que en La Laguna existe desde 1994 la regulación de las canalizaciones municipales -"que habla del gas", apostilló-, que el objetivo es "suspender" el Plan General para estudiar el modelo energético local y que el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) debe ser modificado.

las claves

La oposición pidió el jueves tiempo para analizar la propuesta de CC para articular medidas frente a la implantación del gas. Al final quedó sobre la mesa.

Se convocó ayer a primera hora una sesión para abordar el asunto, que desde el viernes dio pie a reparos de USP.

Los concejales Antonio Alarcó y Susana Fernández, ambos del PP, no asistieron este lunes. El líder popular anunció el viernes en el chat de WhatsApp de los portavoces que no podía acudir y que no tenía problema en que se celebrase sin él.

Los grupos más críticos del arco local pasaron a estar en superioridad numérica, lo que les permitió ganar la votación previa en la que se ratifica la urgencia del pleno. Queda ahora la cita a expensas de las conversaciones que tendrá el alcalde con su socio de gobierno.