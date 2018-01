El alcalde cita a cuatro ediles para abordar la situación de Azorín

La Junta de Gobierno de Santa Cruz no aprobó ayer ninguna medida concreta sobre el barrio de Azorín, pero de ella salió el compromiso de abordar el asunto en una reunión que tendrá lugar el próximo viernes.

Así lo avanzó a este periódico el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, a la conclusión de la Junta Local. El regidor detalló que a la cita de finales de semana están convocados cuatro ediles del gobierno municipal, todos ellos relacionados con las denuncias que ha formulado durante las últimas semanas la asociación de vecinos.

En concreto, acudirán a ella la concejal de Seguridad, Zaida González; el de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; el de Atención Social, Óscar García, y la del distrito, Yolanda Moliné, además del propio alcalde.

También está invitado a la reunión el colectivo vecinal del barrio, según confirmaron fuentes de la propia asociación.

Como se recordará, José Manuel Bermúdez se había comprometido la pasada semana con miembros de la asociación de vecinos a abordar varios asuntos que preocupaban en el barrio, como la situación del parque del Poeta Manuel Castañeda.

En esta instalación aparecieron la semana pasada diversas tiendas de campaña que usaban personas sin hogar para pasar el día, una circunstancia que generó malestar entre los residentes.

Es más, fruto de ese malestar, y tras varias llamadas, los vecinos lograron, al menos, que se reforzara la presencia policial en la zona, aunque su pretensión es que se valle la instalación de noche, como ya ocurre en otros parques de la capital.

No obstante, no es la única queja que, durante las últimas semanas, ha trasladado el colectivo vecinal de Azorín a los medios de comunicación. También ha criticado que no se cumpla con los compromisos que adquirieron varios concejales con ellos mientras se han ido abriendo en el barrio diferentes recursos sociales.

Es preciso señalar que en Azorín convergen recursos como el centro municipal de acogida, el piso- albergue y el poblado de chabolas del Pancho Camurria.