La huelga en la limpieza genera problemas de higiene y salud

El delegado de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Regalado, afirmó ayer que la situación de los Juzgados de Arona por la falta de limpieza y la acumulación de basura es insostenible y resulta fundamental que se acometa alguna medida para corregir el problema. Regalado defiende que el personal de Ralons (concesionaria del servicio) logre los objetivos por los que mantiene la huelga indefinida, pero exige a la Dirección General de Justicia "una solución rápida, porque no podemos trabajar en estas condiciones". Comenta que en los juzgados de Arona no hay servicios mínimos y existe un problema de "insalubridad considerable".

Regalado recuerda que en dicho Palacio ha habido obras para cambiar un piso y el polvo generado ha llegado a las tres plantas. Aclara que la tierra puede verse en pasillos, mesas u ordenadores. Explica que, a veces, son los propios policías los que limpian los baños de los calabozos, pues en esos espacios el problema se agrava por el paso continuo de detenidos. Esta realidad fue denunciada también por el sindicato Unión Federal de la Policía (UFP), que pide medidas correctoras.

Decenas de trabajadores de Ralons desarrollaron ayer concentraciones ante, por ejemplo, Presidencia del Gobierno o la Gerencia de Atención Primaria para protestar por los retrasos que sufren al cobrar sus salarios desde hace meses. Los portavoces solicitan una reunión con el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, o algún otro cargo de dicho departamento del Gobierno que pueda dar una salida válida a este conflicto.

El secretario de Organización y Finanzas de CCOO para Construcción y Servicios, Francisco Chinea, explicó que espera que dicho encuentro se celebre mañana para agilizar la búsqueda de alternativas, ya que el próximo sábado se cumple un mes desde que comenzó la protesta. Comenta que hay que hallar soluciones cuanto antes, pues la basura se sigue acumulando en algunos centros y "ya las ratas están ahí". Para Chinea, con la empresa no resulta efectiva la negociación, pues no busca la "aproximación" y ha intentado "romper" la huelga. En opinión del delegado de CCOO, (en referencia al dueño de Ralons), "si usted no cumple, usted se tiene que ir".

Chinea participó ayer en una reunión con responsables de la Gerencia del Servicio Canario de Salud (SCS), que manifestaron que no depende de ellos la prórroga o la rescisión del contrato con Ralons o cualquier otra empresa. En cuanto a las molestias ocasionadas con el paro del personal, varias manifestantes aclaran que "la culpa no es de los trabajadores, sino del Gobierno canario, que abona el dinero por el servicio al empresario Miguel Ángel Ramírez y este no nos paga". Fuentes del comité de huelga indican que hay miembros de la plantilla que han cobrado con más de mes y medio de retraso. Pero hay otros que no han percibido dos salarios y una paga. Lamentan que "algunas compañeras han ido a pedir ayuda a los Servicios Sociales y no se la ofrecen porque tienen nómina". Sin embargo, esta se reduce significativamente por su participación en la huelga indefinida.