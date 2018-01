Tangatos en diez canciones

T angatos tenía entre ceja y ceja este álbum desde hace tiempo. "Otra vez sopa" no es el resultado de una ventolera pasajera. Andrés Leoni (cantante), Javier Musso ( guitarra) y Juan Carlos Baeza (bandoneón y contrabajo) tenían claro cuáles iban a ser los ingredientes de su segunda aventura discográfica, pero necesitaban entrar en la cocina para condimentar los temas que se incluyen en una experiencia musical que van a presentar el próximo viernes en el Teatro Unión Tejina. "Esa frase se usa con frecuencia en Argentina para hablar de algo que se repite. En este caso, hemos querido volver la mirada al pasado para rescatar unos temas que forman parte del ADN de Tangatos, canciones que para nosotros tienen un significado muy importante", precisa el poeta y cantante Andrés Leoni. "Las guerras no son lo único que siempre acaban volviendo", precisa antes de hablar de una colección de historias que han sido revisadas hasta dotarlas de una nueva existencia.

Dos argentinos (Leoni y Musso) y un uruguayo (Baeza) son los impulsores de un catálogo en el que se hacen visibles distintos ejes referenciales de la existencia de Tangatos. "No ha sido fácil establecer una selección, pero cada uno ha marcado sus preferencias", reivindica respecto a un índice dominado por el tango, pero en el que también hay una chacarera -ritmo y danza folclórica tradicional argentina que procede de la provincia de Santiago del Estero- y un vals. "Después de publicar Prioridades (2011) nos volcamos en los directos, pero a pesar de que ahí está la verdadera esencia de Tangatos sabíamos que un disco es la mejor manera de reivindicar que seguimos vivos. Además, no nos servía cualquier tipo de grabación sino una en la que se identificara nuestra apuesta por el tango rioplatense. Por esa razón lo hicimos en directo", reivindica sobre algunas de sus preferencias musicales. "Otario que andás penando"; "Naranjo en flor"; "Que nadie sepa mi sufrir"; "Sueño de barrilete"; "Malevaje"; "Se dice de mí"; "Borrando fronteras"; "Cafetín de Buenos Aires"; "La sombra para no morir" y, por último, "Corazón mirando al sur" son los temas que se incluyen en un CD que inaugura una nueva etapa.

"Son clásicos que forman parte de la historia del tango", incide Leoni sobre los títulos que se encajan en torno a "Otra vez sopa", "pero ahora queremos construir nuestra propia historia. Temas nuevos que soporten una nueva mirada a un género que está reescribiendo parte de sus contenidos. Tanto en el Río de la Plata como en otras partes del mundo, el tango respira una modernidad que tratamos de incorporar al día a día de Tangatos". Sobre cómo se crean esas sonoridades lejos de su lugar de origen, el letrista considera que "este siempre ha sido un género en el que el exilio estuvo muy presente. Muchos de los tangos más conocidos se escribieron lejos de Argentina o Uruguay, por lo tanto, las variables geográficas que maneja este trío no condicionan en absoluto el sentimiento que podemos tener hacia una realidad que ahora observamos desde la distancia".

Grupo: Tangatos.

Título:

"Otra vez sopa".

Canciones:

Diez.

Géneros: Tango, chacarera y vals.

Vea aquí el "making of" de "Otra vez sopa!", en el que Tangatos repasa las canciones más queridas de su carrera.