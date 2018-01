Paliza para sellar la clasificación insular

Claro triunfo del Iberostar Tenerife, que demostró el porqué de su posición clasificatoria en esta BCL. El equipo de Fotis Katsikaris mantiene su liderato, a la espera de visitar quizás el único partido donde podría tener más problemas, ante el Neptunas Klaipedas lituano, tercero. Los números: 40 rebotes, 28 asistencias y 15 robos de balón dicen bien a las claras como defendió y como atacó el equipo de Fotis Katsikaris ayer ente los italianos, un conjunto que no inquietó nunca. Más bien demostró que es el más débil del grupo, pese a que ha ganado ya dos partidos. Pero el técnico del equipo tinerfeño fue a lo suyo. Había que ganar, pero dosificando a su equipo y no perdiendo las señas de identidad. Partiendo de un buen juego defensivo, el Iberostar pudo desarrollar bien su ataque "ayudado" por una débil defensa local que les permitió mucho. White y Abromaitis empezaron anotando, pero fue con la entrada de Ferrán Bassas cuando hubo un mayor equilibrio en el juego de ataque del Iberostar. El base catalán repartió asistencias e hizo mover mejor el equipo. También jugó más en esa posición que White, que se desenvuelve mejor en la posición de escolta, y eso se notó. Lo cierto es que del 9-16 del minuto 7 se pasó al 9-21 con el que finalizó el primer cuarto y ya todo fue aumentar las diferencias. El Iberostar no perdía su intensidad defensiva, un trabajo atrás que le permitió robar balones y atacar sin obstáculos y así seguir mostrando su autoridad en la cancha. Salvo Omeragic, que jugó los últimos cuatro minutos, los 11 restantes habían tenido minutos, incluido el vinculado Mads Bonde, que lo hizo muy bien. Al descanso se llegó con una ventaja de 25 puntos (25-50) y ya ni se acordaban de las importantes ausencias de Richotti, Tobey o San Miguel. Sus compañeros lo estaban haciendo bien y con muchos movimientos de banquillo, consciente su técnico de que en cinco días se juegan una "final". Tras el descanso, el Capo D'Orlando empezó con dos canastas seguidas de Mario Delas (29-50), pero muy pronto el equipo visitante pondría las cosas en su lugar. No tuvo suerte en la defensa individual, tampoco en la zona que a veces utilizó y el entrenador italiano, Gennaro Di Carlo, terminó con presión en toda la cancha para imprimir más sangre a sus hombres, y tampoco funcionó. Solo Ikovlev, primero, y Kulboka, los más activos, intentaban maquillar el marcador, pero fue muy complicado ayer ante un equipo tinerfeño que jugó bien, supo defender y atacar con criterio. Pese a la diferencia, Katsikaris intentó que su equipo no se relajara, pero ya en el último cuarto fue muy difícil conseguirlo, con la diferencia abusiva.

Fotis valoró la actitud

Fotis Katsikaris y Kostas Vasileiadis comparecieron ayer ante los medios después del encuentro. Mientras el jugador valoró el juego del equipo por encima de su acierto personal (fue el máximo anotador), el técnico opinó que "fue un muy buen partido de nuestra parte, estoy muy contento con la actitud y la concentración los 40 minutos, no me quedo con el resultado. Estos contento con todos los jugadores, hemos estado muy serios en defensa en cada posesión y luego en ataque mucho más fluidos. Era muy difícil: un viaje complicado en 48 horas y teníamos tres bajas, pero el equipo ha mostrado mucho carácter y me voy muy, muy contento", finalizó.

Mayor triunfo europeo

Los 47 puntos de ventaja establecen un nuevo récord canarista en Europa. Hasta ayer, los 46 de distancia con el montenegrino Mornar (103-57), en la edición del pasado año, eran el tope aurinegro.

capo d'orlando iberostar tenerife Capo d'Orlando: (9+16+20+14). Ihring (5), Kulboka (19), Alibegovic (7), Delas (4) Wojciechowski (7), -inicial-, Galipo (2), Maynor (1), Stella (-) e Ikovlev (14). Iberostar Tenerife: 106 (21+29+27+29) White (14), Ponitka (4), Vasileiadis (16), Abromaitis (12), Vázquez (12) -inicial-, Bassas (8), Niang (7), Bonde (8), Allen (11), Beirán (11) y Omeragic (3). Árbitros: Rosso (FRA), Kardum (CRO) y Milojevic (MKD). Señalaron técnica al entrenador local, De Carlo (min.37) y eliminaron por faltas a Delas (min.34). Incidencias: PalaSikeliArchivi. Unas 2.000 personas.