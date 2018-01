JxCat presiona a ERC para que apoye la investidura de Puigdemont a distancia

La diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi ha remarcado hoy que el acuerdo con ERC es "muy claro", por lo que ha avisado de que "no entenderían" que Esquerra no apoyara ahora a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, al que pretenden investir a distancia.

En una rueda de prensa en el Parlament después de la sesión constitutiva, Artadi ha valorado el acuerdo alcanzado entre JxCat y ERC para votar a Roger Torrent como presidente del Parlament, lo que ha sucedido esta mañana, y a Carles Puigdemont para la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura de finales de mes.

Pese a que los dos principales grupos independentistas no han cerrado aún la fórmula para investir a Puigdemont, ya que sigue en Bruselas huido de la justicia española, Artadi ha dado por hecho que ERC no pondrá obstáculos.

"Dar apoyo entendemos que quiere decir que -Puigdemont- tendrá el apoyo -de ERC-, no entenderíamos que no fuera de esta manera, porque Esquerra está a favor de la restitución de la instituciones catalanas", ha expresado la diputada, que ha añadido que el acuerdo es "muy claro".

Pese al informe contrario de los letrados del Parlament a la investidura a distancia, Artadi ha remarcado que quien debe aplicar el reglamento es la nueva Mesa presidida por el republicano Roger Torrent, en el que ha dicho que tiene "confianza plena", o sino debe hacerlo "el pleno, que es soberano".

La que fue directora de la campaña de JxCat se ha mostrado así confiada en que, en un plazo de dos semanas, se pueda investir a Puigdemont con el apoyo de ERC y de la CUP, formación esta última con la que ha dicho que aún trabajan para "lograr la mayoría".

Pero con ERC, ha aseverado que ya trabajan en la "formación de Govern y en el plan" que ejecutará el próximo ejecutivo catalán, elementos que indican a su juicio el "compromiso" de Esquerra para apoyar a Puigdemont.

Sobre el método que se usará para elegirlo si no acude al pleno de investidura, Artadi ha indicado que siguen explorando los instrumentos que se podrían usar para investirlo a distancia, sin más concreciones.

Preguntada por si volverá de Bruselas el presidente de la Generalitat cesado si es investido a distancia, Artadi ha dicho que primero tiene que ser elegido para poder gobernar, pero ha añadido: "Es evidente que deseamos, y él el primero, que lo haga desde el Palau de la Generalitat".

Ante la advertencia del Gobierno de que recurrirá una eventual investidura no presencial, la diputada ha pedido que no haya "intrusismo" del Ejecutivo central en las decisiones "soberanas" del Parlament.

La electa ha denunciado, asimismo, que hoy no han podido estar presentes todos los 135 diputados de la Cámara, por las ausencias de los presos, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, y los que están en Bruselas, Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Antoni Comín y Meritxell Serret.