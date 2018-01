El Cabildo no asumirá la gestión del albergue de Valle Colino

El consejero insular de Agricultura, Jesús Morales, dejó claro ayer que el Cabildo de Tenerife no tiene intención de asumir la gestión del albergue comarcal de Valle Colino, tal y como le han solicitado los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna.

En declaraciones a este periódico, Morales remarcó que es una competencia "estrictamente municipal" y consideró que los consistorios citados tienen los "medios suficientes" para poder resolver el problema, tanto administrativos como económicos.

"La solución no puede ser que el Cabildo lo solucione, que es, básicamente, lo que están buscando", añadió Morales, quien indicó que la "cuota de solidaridad" de la Corporación insular "está más que clara", pues fue el Cabildo el que construyó el refugio para perros y gatos y en 2017 subvencionó con 229.000 euros la mejora de varias deficiencias detectadas en el recinto.

Morales recordó que el Cabildo ya gestiona, como refugio insular, el albergue de Tierras Blancas, en Fasnia, un centro que, en ocasiones, sirve como "elemento de regulación", cuando existe una mayor demanda.

"El Cabildo seguirá colaborando como hasta ahora, pero entiendo que la gestión de un albergue que es municipal tendrán que hacerla los ayuntamientos", sostuvo el consejero de Agricultura, quien remarcó que "no hablamos de consistorios de menos de 20.000 habitantes". "Podríamos entender en ese caso que no tuvieran capacidad y que pidieran ayuda al Cabildo, pero no es el caso", aseveró Jesús Morales.

Opinión contraria a la defendida por la consejera insular del Partido Popular (PP) Natalia Mármol, que anunció ayer que defenderá una moción en el próximo pleno del Cabildo en la que pedirá que la Corporación insular se haga cargo de los albergues comarcales de animales y ayude a los ayuntamientos a gestionarlos.

En el caso de Valle Colino, que es un refugio problemático al límite de su capacidad, ya que acoge una media de 2.700 animales y no tiene zona de cuarentena, la consejera solicitará al Cabildo que se haga cargo ya de la gestión y de la redacción de los pliegos, en colaboración con los cuatro ayuntamientos afectados -además de Santa Cruz y La Laguna, Tegueste y El Rosario-, para después sacar el convenio a concurso.

"Lo lógico y sensato es que el Cabildo lidere este asunto, sin necesidad de que aporte dinero, pues los ayuntamientos están dispuestos a costear su parte", dijo la representante del PP, quien insistió en que "igual que lideramos otras cosas, también podemos intentar resolver este problema de manera comarcal".

"Aquí no se trata tanto de quién son las competencias como de cuál es la administración que es capaz, por su disponibilidad de todo tipo de recursos, de lidiar con una situación en la que los ayuntamientos necesitan apoyo para poder poner en marcha los correspondientes convenios", señaló Mármol.

Además, se mostró crítica con la actitud del responsable de Agricultura, "que en 2015 dijo que la Corporación insular se iba a implicar en la mejora de los albergues de animales abandonados a pesar de no ser de su competencia y todavía estamos esperando a que cumpla".

Natalia Mármol reiteró que la Corporación insular, "a la que tanto le gusta liderar las cosas vistosas de la Isla, debe poner su atención también en las cosas aparentemente pequeñas como esta de los animales abandonados, porque dicen mucho de cómo es una sociedad".

"Lo que no puede seguir haciendo -añadió la consejera del PP- es mantener una actitud hipócrita y pretender lavarse la cara apoyando campañas de crowdfunding como la de la Fecapap para sostener el albergue de Valle Colino en lugar de intervenir directamente y hacer su tarea con los animales abandonados".