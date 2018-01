Inspección de Trabajo recauda 18 millones por 6.112 sanciones

JAD Un promedio, si no me equivoco, de 3000 euros por sanción. Los empresarios estará asustadísimos.

La Inspección de Trabajo registró este pasado año 2017, 6.112 infracciones en distintas empresas canarias, que conllevaron a sanciones económicas que superaron los 18,4 millones de euros.

La mayoría de estas infracciones se produjeron en materia de Seguridad Social, seguido de aquellas relacionadas con la seguridad y salud laboral y las que tienen que ver con relaciones laborales, como la contratación o las condiciones de trabajo.

Estos datos fueron proporcionados por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, en una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes Francisco Guindín, director territorial de la Inspección y José Miguel González, director general de Trabajo.

En este contexto González insistió en que sancionan, "cuando no hay más remedio", pues gran parte de su trabajo se basa en las acciones preventivas. De hecho, Francisco Guindín remarcó que la Inspección de Trabajo aspira realizar un trabajo "de vigilancia más que de subsanación".

En esta línea, las actuaciones realizadas por la consejería se cifraron en 58.060, y para el próximo año se espera superar las 60.000, pues ya tienen programadas un 11% más de visitas que el año pasado. Respecto a esto, González recordó que en un mismo servicio -o empresa- se pueden puedan realizar "varias actuaciones".

Mientras, Cristina Valido mostró su preocupación porque "cuando se habla de infracciones, se englobe a todo el empresariado canario". Según argumentó la consejera, se realiza una labor de selección exhaustiva de las empresas candidatas a ser inspeccionadas, y son ellas a las que conciernen estas estadísticas. "Cuando decimos que el 40% de las empresas incumplen, son solo aquellas inspeccionadas", insistió.

Por otra parte, la consejera se congratuló porque, de los, aproximadamente, 100.000 contratos indefinidos que hay en las islas, el 10% (8.410 empleos) han sido fruto de la labor de la Inspección de Trabajo. "Nunca se había llegado a un porcentaje tan alto", aseguró. De esta manera, Valido recordó que "con la Inspección de Trabajo no solo se persigue vigilar la temporalidad de los contratos, el posible uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial y la economía sumergida sino perseguir la calidad del empleo, no solo buena retribución y contratos adecuados si no también en prevención de riesgos laborales".

Con respecto a las actuaciones previstas para 2018 por áreas, 6.339 actuaciones se destinarán a la prevención de riesgos laborales, 6.356 a empleo y relaciones laborales, 6.360 a la Seguridad Social y 8.596 a la economía irregular.

De manera más detallada y en materia de Prevención de Riesgos Laborales, se actuará en cuatro grandes áreas: condiciones de seguridad en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes laborales e investigación de enfermedades profesionales.

Con respecto a Empleo y Relaciones Laborales, se incidirá en la contratación, las condiciones de trabajo, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y las ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas.

En relación a la economía irregular y trabajo de extranjeros las inspecciones incidirán en tres grandes materias: faltas de alta en la Seguridad Social; trabajadores extranjeros sin autorización administrativa de residencia y trabajo y, por último, incompatibilidad del trabajo por cuenta propia o ajena, con la percepción de prestaciones de la Seguridad Social: desempleo, incapacidad temporal, jubilación.

En lo que respecta al área de Seguridad Social, se incluyen infracciones o supuestos de Seguridad Social en general, trabajo no declarado de forma incompleta o incorrecta (diferencias cotización, encuadramientos, entre otros) y trabajo no declarado en absoluto (faltas de alta y prestaciones).

Menos siniestralidad

Según adelantó el director territorial de la Inspección, Francisco Guindín, la "siniestralidad" laboral ha descendido. De esta manera, aunque no ha disminuido el número de accidentes, el índice de accidentalidad en el trabajo, que tiene en cuenta la cantidad de accidentes con respecto al número de personas empleadas, ha bajado un 4%. Guindín destacó así "la eficacia" de los programas que se han llevado a cabo y de la propia intervención de la Inspección de Trabajo. Durante el 2017, se investigó 527 accidentes de trabajo, doce mortales, cinco muy graves, 154 graves y 356 leves, siendo estos últimos en los que más pretenden incidir en el próximo año.

Hostelería y Restauración

El sector de la Hostelería y la Restauración, debido a su amplia difusión en todas las islas, es el más fiscalizado de todos y, consecuentemente, donde se realizan más inspecciones laborales.