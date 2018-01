El Barcelona se ve sorprendido en las postrimerías

El Espanyol ganó al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, en el RCDE Stadium, gracias a un gol de Óscar Melendo en el minuto 89 y al penalti que Diego López detuvo al azulgrana Leo Messi en el 61. Los blanquiazules firmaron un fútbol gris en la primera parte, sin pisar el campo contrario. Los azulgrana, que no perdían desde la Supercopa de España, no estaban inspirados en la puntería. Y tampoco se vio a un Messi voraz. En cuanto el argentino falló la pena máxima, el Espanyol cambió el registro y buscó el gol. El gol perico se dio prácticamente sin tiempo y con Melendo como autor. El canterano blanquiazul culminó una jugada de Víctor Sánchez y Marc Navarro, que fijó el balón en el punto de penalti.

1-0 rcd espanyol fc Barcelona RCD Espanyol: Diego López; Navarro, Naldo, Duarte, Aarón (Dídac, 58'); Víctor Sánchez, David López, Darder (Baptistao, 46'), Fuego (Melendo, 75'), Granero; Gerard Moreno. FC Barcelona: Cilessen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Digne; Paulinho (Rakitic, 52'), Busquets, Aleñá (Luis Suárez, 58'); Aleix Vidal, Messi y Denis Suárez (Rafinha, 78'). Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó a Aarón, AleñÁ, Alba, Gerard Moreno, Vermaelen, Víctor Sánchez, David López y Luis Suárez. Goles: 1-0, m. 89: Óscar Melendo. Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el RCDE Stadium ante 23.323 espectadores.

Zidane no ve a Cristiano fuera del Real Madrid

El Real Madrid intentará disfrazar su crisis de resultados en la Liga con un buen arranque ante el Leganés, (20:30). Entre la crisis de resultados y la posible marcha de Cristiano Ronaldo en junio discurrió la comparecencia de Zidane ayer. El jugador portugués tiene contrato hasta 2021, pero su salario está por debajo del de Messi o Neymar. Cristiano querría aumentar su nómina y una posible negativa del Real Madrid podría provocar su salida. "Cristiano está en su club, en el que debe estar. El club, la afición y toda la gente le quiere. Lo que ha hecho... siempre digo lo mismo. No veo un Real Madrid sin Cristiano. La parte deportiva es lo que me interesa más. Él, como siempre, en un momento un poco difícil porque se habla de eso, él está ahí", comentó Zidane, quien añadió, respecto al encuentro de hoy que "Hay muchas claves. Vamos a jugar como una eliminatoria. No es una final, pero todos los partidos que tenemos ahora sabemos que tienen una importancia enorme. Es un partido fuera, de Copa y hay que salir a tope. Los resultados, lo que vas a hacer, es muy importante. Marcar fuera de casa es muy importante. Hay que meter mucha electricidad desde el principio hasta el final", señaló. En el Leganés está lesionado el central argentino Mauro Dos Santos. Tampoco se espera que jueguen Szymanowski y Ezequiel Muñoz.