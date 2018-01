Ángela Quintas (dietista): "Las madres de antes eran alquimistas de la cocina"

La química Ángela Quintas, experta en nutrición clínica, reivindica a las madres de antes como auténticas "alquimistas de la cocina" y define como "superalimento", por ejemplo, unas lentejas con arroz con un poco de vinagre y alguna proteína, "pura química" a su juicio de la cocina tradicional.

Tras el éxito de su libro "Adelgaza para siempre", Quintas ha recogido en una nueva publicación más de 90 recetas fáciles y apetecibles junto a una explicación resumida de su método de adelgazamiento, que ofrece las claves para perder peso adquiriendo una manera saludable y atractiva de comer, menús semanales y respuestas a las principales dudas sobre las dietas y alimentos.

"Las recetas de Adelgaza para siempre" (Planeta) surgió a sugerencia de sus pacientes, que le pedían recetas para llevar a la práctica las dietas, y que Quintas y su equipo usaban en la consulta e incluso la nutricionista preparaba en casa.

Las recetas tenían que cumplir tres requisitos: una preparación con materias primas fáciles de encontrar en supermercados, tiempos de elaboración cortos y ser apetecibles, explica la experta en una conversación con EFE.

El libro también hace un resumen de su exitoso método de adelgazamiento, que como explica Quintas tiene como principal objetivo enseñar a comer bien, crear un hábito de alimentación saludable y equilibrado, porque "se puede hacer un esfuerzo titánico para adelgazar pero si no aprendes a comer recuperas los hábitos anteriores", asegura.

La primera etapa sería normalizar los niveles de glucosa en la sangre, ya que elevados picos de insulina llevan a tener la sensación de estar cansado todo el día, "la misma que se tiene cuando se come una paella, acompañada de vino y después una siesta".

Cuando los niveles de glucosa se mantienen estables, el siguiente paso es alcanzar un peso saludable y "aprender a mantenerlo", para evitar el "efecto rebote", que se produce cuando pierdes peso de forma muy rápida y bajas masa muscular y agua.

"Hay que aprender a comer", asevera Quintas, quien compagina su consulta con la docencia en la UNED, además de dirigir un programa divulgativo de nutrición, BeOK, en la Cadena Ser, y es asesora nutricionista de películas como "Gordos", "El fotógrafo de Mauthausen", "Caníbal" y "Julieta".

La experta nutricionista asegura que la "organización" de la cesta de la compra semanal es fundamental para conseguir una buena alimentación, y en diez minutos puedes planificar el menú y la compra de alimentos de toda la semana que te ayudarán a comer mejor.

La consulta de Quintas atiende también la nutrición infantil, otro de los problemas actuales ante el aumento de la obesidad entre los menores, de la que España es puntera, y que atribuye, entre otros factores, al "abuso" de la bollería industrial, el "desorden" en la alimentación y la disminución del ejercicio físico.

La experta defiende la importante labor de los comedores escolares en mejorar la alimentación, porque los niños tienden a comer "por imitación" y comen más variado que en casa, y apuesta en los almuerzos y meriendas por el bocadillo "con cosas" y la fruta y evitar los productos procesados que llevan azúcares ocultos.

Quintas y su equipo han realizado un estudio sobre menús escolares y asegura que, en general, los casos estudiados funcionan bien, con propuestas variadas, pero tienen que ser revisados por nutricionistas.

Sobre las nuevas tendencias como los "superalimentos", la comida cruda o el veganismo, señala que son respetables y están muy bien si van acompañados de otros alimentos necesarios, pero aboga por ponerse siempre en manos de expertos.

Respecto a las intolerancias, lamenta que se estén "demonizando" muchos alimentos, como la moda de no tomar leche entera o evitar el gluten, y considera que son alimentos que no han de restringirse a no ser que se tenga alguna alergia o intolerancia prescrita.