Crece la presión para que el Cabildo afronte la gestión de Valle Colino

Salvo pequeños matices, los cuatro municipios de los que depende el albergue de animales de Valle Colino (Santa Cruz, La Laguna, El Rosario y Tegueste) coincidieron ayer en que debe ser el Cabildo de Tenerife el que afronte la gestión administrativa del refugio, tras el bloqueo que se ha producido por la falta de acuerdo entre los técnicos de las cuatro administraciones locales.

Los más críticos con la decisión de la Corporación insular de "borrarse" de la gestión, reiterada este martes por el consejero de Agricultura, Jesús Morales, fueron ayer Mónica Martín y Carlos Correa, concejales de Medio Ambiente de La Laguna y Santa Cruz, respectivamente.

Martín subrayó que "sí es posible" que el Cabildo ayude a los ayuntamientos citados a solucionar el problema asumiendo la gestión administrativa del albergue, y reconoció que "no entiende" la negativa del consejero "sin escucharlos". "Creo que se puede hablar y creo que ellos pueden hacerlo", sostuvo Martín.

La concejal de La Laguna insistió en que no están pidiendo que el Cabildo afronte este asunto con recursos insulares, sino que estos seguirán saliendo de las arcas de los cuatro ayuntamientos.

"No me parece razonable su postura", apuntó Mónica Martín, quien anunció que "quizás" La Laguna opte también por llevar una moción al próximo pleno municipal "a ver si así reconsideran" su postura. "Negarse en rotundo cuando es un problema que afecta a cuatro municipios importantes no tiene sentido, y menos cuando ya el Cabildo gestiona otro albergue de animales", recalcó. "Solo pedimos ayuda", sentenció.

En esta línea, Carlos Correa "lamentó" la posición de Jesús Morales, y dijo que este no es un problema de "músculo de ayuntamientos o de grandes capitales". "Aquí nadie discute las competencias municipales; solo buscamos una solución a un problema comarcal", aseveró Correa.

"Si no es problema del Cabildo, ¿cómo es que la Corporación insular tiene un albergue que gestiona con presupuesto propio?", se preguntó el edil de Santa Cruz, quien indicó que el Cabildo grancanario tiene también refugios comarcales. "No entiendo cómo a la zona metropolitana se le niega la ayuda", se quejó.

Este punto destacó que la propuesta que han hecho los cuatro municipios tiene "coste cero" para el Cabildo. "Lamento la disposición del consejero, y creo que debería recapacitar y pensar la alternativa que le estamos planteando, porque no queremos que llegue la situación en la que el albergue no pueda seguir atendiendo a los animales", incidió Correa.

En este sentido, Javier Galván, concejal de Obras y Servicios de Tegueste, dijo que han apoyado y apoyarán cualquiera de las opciones que se han barajado durante los últimos años -gestión de La Laguna o gestión del Cabildo- para buscar una herramienta "lo más coherente posible" para este servicio, aunque ninguna ha fructificado hasta ahora. "Por Tegueste no ha sido", destacó.

Galván precisó que la cifra que aporta este municipio a Valle Colino no es tan importante como la de Santa Cruz o La Laguna -unos 7.000 euros-, pero reconoció que quieren que este tema "salga para adelante".

"Estamos a la espera de que se pueda resolver, pero colaborando en todo momento", añadió el edil, quien subrayó que la puerta del Cabildo "ya se había tocado" hace un tiempo y "la respuesta fue la misma".

Beatriz Díaz, edil de Medio Ambiente de El Rosario, también se alineó con la idea de que sea el Cabildo el que apoye "técnicamente" la gestión administrativa de Valle Colino.

"Por lo importante que es el tema, incluso el borrador de la ley canaria de Protección de Animales habla de que la competencia pase a los cabildos", deslizó. "Podrá decir que no lo quiere, pero el Gobierno de Canarias se lo está poniendo", afirmó Díaz, quien puntualizó que la aportación económica de El Rosario a Valle Colino ronda los 9.000 euros.

"Hablamos de una cuestión supramunicipal. Nuestros técnicos, incluso, ven complicado un convenio en el que pongamos dinero para otro ayuntamiento", dijo la concejal.