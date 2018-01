Rozalén transita por un escenario conocido

N o ha perdido la naturalidad con la que hace cinco años empezó a mostrar los primeros temas de "Con derecho a...". El recuerdo de su estreno en Tenerife sobrevuela las frases iniciales de una breve conversación telefónica que sorprende a Rozalén haciendo las maletas para afrontar la minigira canaria que se inició anoche en el Auditorio Teobaldo Power de La Orotava. "Recuerdo que metí a unas ochenta personas en el Búho, que ya es una cifra a tener en cuenta, pero enseguida sentí la conexión con un público que siempre me ha tratado con cariño", agradece una intérprete que hoy actúa en Lanzarote, mañana regresa a Tenerife y, por último, el domingo, culmina esta intensa travesía musical en Las Palmas de Gran Canaria. "Las Islas son un lugar donde mis canciones fueron bien recibidas y tenía ganas de mostrar este disco", precisa la intérprete manchega sobre el contenido de "Cuando el río suena..." (2017).

Rozalén conserva intactas las sensaciones de sus primeros encuentros con el público canario. "Cinco años dan para mucho, pero yo tengo la sensación de que todo esto ha pasado demasiado rápido", sostiene una cantante que se dio a conocer con temas como "80 veces" y "Comiéndote a besos". "Volver a las Islas es una excusa para descansar, encontrarme con los amigos y no olvidar que aquí ocurrieron cosas que han sido importantes a lo largo de mi carrera. Esa capacidad para no dejar de lado sus orígenes es lo que en la actualidad le permite valorar lo que está consiguiendo. "No soy una cantante de masas, pero cada día somos más... Cuando pienso lo complicado que era meter a un grupito de personas en un garito y lo que pasa ahora en los conciertos me doy cuenta de lo agradecida que le estoy a la música por haberme permitido disfrutar este sueño", remarca una creadora que en su regreso al Archipiélago -de la mano de Búho Producciones- ha agotado las entradas de los espacios en los que presentará el callejero sonoro de "Cuando el río suena...".

Esa capacidad para acometer nuevos retos profesionales es lo que ha permitido a Rozalén alcanzar cotas que no tenía en mente hace cinco años. "Cada vez que siento que toco el techo me convenzo de que después de eso tiene que venir algo más gordo. No soy una de esas personas que planifican cada momento de su vida; prefiero dejar que pasen las cosas... Cuando tuve la oportunidad de cantar con Joaquín Sabina, por ejemplo, pensé que no podía haber algo más grande. Eso es una forma de aprovechar el momento, porque nadie sabe cómo te van a ir las cosas mañana. Los conciertos como estos sirven para medir cómo ha ido cambiando la relación que mantienes con ciudades en las que ya has mostrado tu música", concreta.

De las canciones que empezó a mostrar anoche en La Orotava, Rozalén destaca el hecho de que sigue buscando historias que sorprendan al público. "Yo no creo que mi música se haya convertido en comercial, sigo hablando de los conflictos que me preocupan e incomodan a muchas personas", añadiendo que el hecho de que ahora tenga la posibilidad de cantar para más personas es una ventaja que trata de aprovechar al máximo. "Un micrófono es un arma tan poderosa como las redes sociales... Me permite decir lo que siento sin ningún tipo de censura. La música es una herramienta que permite denunciar situaciones que son injustas y en estos momentos tengo la posibilidad de llegar más lejos que hace unos años".

La albaceteña, que no renuncia a las vivencias que ha acumulado y que continúa disfrutando en la escena musical independiente española, considera que "más allá de ser comercial o no, la música nos ha abierto puertas que hasta hace poco estaban cerradas... No me gustan las etiquetas y los prejuicios que existen en torno a este oficio, prefiero dejarme llevar sin darle demasiadas vueltas a las cosas", reivindicar una cantautora y compositora que admite tener las manos libres para decidir su futuro. "He hecho el disco que me ha dado la gana, nadie me dijo lo que podía hacer o no... Únicamente me aconsejaron que hiciera lo que más me apeteciera sin pensar demasiado en las consecuencias. A pesar de esa popularidad de la que hablan, nunca me he sentido tan libre a la hora de crear las canciones de mis discos", concluye.

Concierto: 20 de enero.

Lugar: Auditorio Teobaldo Power de La Orotava.

Hora: 21:00.

Vea aquí el videoclip de "Girasoles", tema que se incluye en el último disco de la intérprete manchega Rozalén ("Cuando el río suena...").