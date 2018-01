El púgil aronero Cristian Rodríguez, ante el mayor reto de su carrera

Tras más de un año alejado de los cuadriláteros, hasta que el pasado 9 de diciembre volvió para conseguir su décima victoria como profesional -frente al nicaragüense Édwin Téllez-, Cristian Rodríguez se encontrará mañana -17:00 horas- con la más elevada empresa de su carrera. El púgil aronero se medirá, en Kiev, al local Oleksandr Yegorov -19 triunfos y una única derrota- por el título WBA Continental del peso supergallo.

El boxeador revela que llega "al 100%. Hacía tiempo que no me encontraba tan fuerte otra vez. Otras veces he llegado a la última semana muerto para dar el peso", asevera. Todo, pese a tener "la Navidad de por medio. Tengo mucho ritmo, asaltos y kilómetros en las piernas". La oferta llegó con apenas "cinco semanas de antelación", mas decidió "aceptarla porque estaba preparado".

Cristian ya sabe lo que es aguarle la fiesta a un peleador local. Lo hizo en el Campeonato de España, cuando, en el Casino de Torrelodones -Madrid-, noqueó a Álvaro Rodríguez, "Ardy", en abril de 2016. Su adversario "va a tener el doble de presión", explica. "Yo no tengo ninguna porque él es bicampeón continental y el número seis del mundo".

"Sin obsesión" por tener excesivos detalles de cómo pelea su adversario, el sureño tiene claro que debe centrarse en hacer su trabajo. En su única derrota como profesional -por 10 victorias (cuatro por nocaut)-, frente a Clark Telamanou, escrutó al detalle su manera de combatir. Y cedió.

Lo que sí tiene claro es que quiere un combate largo. "Acabo muy bien las peleas. Cuantos más asaltos, mejor para mí. Es bueno pelear 12 asaltos con un rival más bajito que yo -1,66 por 1,74-". Así, Cristian Rodríguez tratará de agigantarse para cosechar su tercer cinturón.

Cristian Rodríguez

boxeador tinerfeño del Moi Rui

Casi un día para plantarse en una gélida Kiev

A la izquierda, Cristian Rodríguez. A la derecha, su entrenador Moisés Ruibal. La expedición tinerfeña arribó a Kiev -hay temperaturas de en torno a menos 10 grados- a las 3:00 horas del miércoles, tras partir de Los Rodeos a las 10:00 horas del martes. Dos enlaces hubo que coger antes de llegar a la capital ucraniana./ ced.